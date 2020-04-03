Приметы и праздники 4 апреля: что нельзя делать в этот день

4 апреля в Украине и во всем мире отмечают суббота Акафиста, или Похвалу Пресвятой Богородицы и День Интернета.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

pexels.com

День Интернета

Во многих странах мира ежегодно 4 апреля — в день преставления святого Исидора Севильского — отмечается День Интернета, который в 1998 году был санкционирован папой Иоанном Павлом II.

pexels.com

Суббота Акафиста, или Похвала Пресвятой Богородицы

Это православный праздник, который отмечается в субботу пятой седмицы Великого поста и посвящен прославлению Пресвятой Богородицы Девы Марии.

Приметы 4 апреля

Если на небе синие облака – будет теплый дождь.

Снег 4 апреля сошел, и на этом месте начала укладываться паутинка – скорее всего, нужно ждать помех в урожае, он будет небогатым.

Снег на муравейнике сошел с северной стороны – ожидай теплого и долгого лета.

pexels.com

Что нельзя делать 4 апреля

В этот день нельзя выносить мусор из двора поскольку можно было навлечь беду на дом.

Также нельзя стирать, ведь люди говорили, что с помощью вывешенных во дворе вещей в дом может залезть всякая нечисть.

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!