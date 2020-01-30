Приметы и праздники 31 января: что нельзя делать в этот день

31 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: Международный день ювелира. Именины у Кирилла, Оксаны, Марка, Дмитрия и Алексея.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Международный день ювелира

31 января во всем мире свой профессиональный праздник — Международный день ювелира — отмечают мастера ювелиры. Дата же была выбрана в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма.

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Приметы на 31 января

Вороны кружат стаями – ждите сильных морозов.

Метель в этот день предвещает приход поздней весны.

Если оттепель – лето будет ненастным, и урожай картофеля будет очень плохим.

Вороны кружат стаями высоко – мороз продержится достаточно долго.

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Что нельзя делать 31 января

В этот день нельзя крестить мальчиков, иначе можно накликать в их жизнь мужское бессилие и потерю энергии.

Не стоит переезжать в новый дом, ведь там всегда будут ссоры и скандалы. Отложите переезд на другой день.

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