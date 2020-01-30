Главная Новости
30 января • обновлено в 23:52
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Праздники

Приметы и праздники 31 января: что нельзя делать в этот день

1.3т
Читать материал на украинском

31 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: Международный день ювелира. Именины у Кирилла, Оксаны, Марка, Дмитрия и Алексея.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 31 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Новости
Праздники и памятные даты января: что отмечается

Международный день ювелира

31 января во всем мире свой профессиональный праздник — Международный день ювелира — отмечают мастера ювелиры. Дата же была выбрана в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма.

Приметы и праздники 31 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы на 31 января

  • Вороны кружат стаями – ждите сильных морозов.

  • Метель в этот день предвещает приход поздней весны.

  • Если оттепель – лето будет ненастным, и урожай картофеля будет очень плохим.

  • Вороны кружат стаями высоко – мороз продержится достаточно долго.

Приметы и праздники 31 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 31 января

  • В этот день нельзя крестить мальчиков, иначе можно накликать в их жизнь мужское бессилие и потерю энергии.

  • Не стоит переезжать в новый дом, ведь там всегда будут ссоры и скандалы. Отложите переезд на другой день.

Приметы и праздники 31 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги