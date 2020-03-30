Приметы и праздники 31 марта: что нельзя делать в этот день

31 марта отмечают в Украине и во всем мире отмечают Международный день резервного копирования.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

pexels.com

Международный день резервного копирования

Международный день резервного копирования или День бэкапа проводится ежегодно 31 марта. Резервное копирование (бэкап) — это создание копии важных данных на носителе, предназначенном для восстановления данных в случае их повреждения или потери на основном носителе.

pexels.com

Приметы 31 марта

Мать-и-мачеха зацветала – к теплому началу апреля и раннему лету;

Комары уже летают – к ясной и солнечной погоде;

В лесу много комаров развелось – к хорошему урожаю ягод и овса;

Прилетели лебеди – к потеплению;

Мошкара роится – грибной год будет.

pexels.com

Что нельзя делать 31 марта

Ходить в гости – иначе можно удачу в любви и деньгах потерять;

Впускать непрошенных гостей в свой дом – те якобы могут забрать здоровье, счастье и радость у хозяев;

Занимать и одалживать деньги – сам год в долгах проведешь;

Рассказывать о добрых делах, что совершил – иначе не зачтутся;

Стричь волосы и ногти – к мелким житейским неприятностям;

Надевать чужие вещи (даже родственника) – можно с ними "надеть" на себя чужие беды и горести;

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.