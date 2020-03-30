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31 марта • обновлено в 02:51
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Приметы и праздники 31 марта: что нельзя делать в этот день

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31 марта отмечают в Украине и во всем мире отмечают Международный день резервного копирования.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 31 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Международный день резервного копирования

Международный день резервного копирования или День бэкапа проводится ежегодно 31 марта. Резервное копирование (бэкап) — это создание копии важных данных на носителе, предназначенном для восстановления данных в случае их повреждения или потери на основном носителе.

Приметы и праздники 31 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы 31 марта

  • Мать-и-мачеха зацветала – к теплому началу апреля и раннему лету;

  • Комары уже летают – к ясной и солнечной погоде;

  • В лесу много комаров развелось – к хорошему урожаю ягод и овса;

  • Прилетели лебеди – к потеплению;

  • Мошкара роится – грибной год будет.

Приметы и праздники 31 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 31 марта

  • Ходить в гости – иначе можно удачу в любви и деньгах потерять;

  • Впускать непрошенных гостей в свой дом – те якобы могут забрать здоровье, счастье и радость у хозяев;

  • Занимать и одалживать деньги – сам год в долгах проведешь;

  • Рассказывать о добрых делах, что совершил – иначе не зачтутся;

  • Стричь волосы и ногти – к мелким житейским неприятностям;

  • Надевать чужие вещи (даже родственника) – можно с ними "надеть" на себя чужие беды и горести;

Приметы и праздники 31 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

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Автор
Мария Дидык
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