Приметы и праздники 31 марта: что нельзя делать в этот день

31 марта отмечают в Украине и во всем мире отмечают Международный день резервного копирования.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
pexels.com
Международный день резервного копирования
Международный день резервного копирования или День бэкапа проводится ежегодно 31 марта. Резервное копирование (бэкап) — это создание копии важных данных на носителе, предназначенном для восстановления данных в случае их повреждения или потери на основном носителе.
pexels.com
Приметы 31 марта
Мать-и-мачеха зацветала – к теплому началу апреля и раннему лету;
Комары уже летают – к ясной и солнечной погоде;
В лесу много комаров развелось – к хорошему урожаю ягод и овса;
Прилетели лебеди – к потеплению;
Мошкара роится – грибной год будет.
pexels.com
Что нельзя делать 31 марта
Ходить в гости – иначе можно удачу в любви и деньгах потерять;
Впускать непрошенных гостей в свой дом – те якобы могут забрать здоровье, счастье и радость у хозяев;
Занимать и одалживать деньги – сам год в долгах проведешь;
Рассказывать о добрых делах, что совершил – иначе не зачтутся;
Стричь волосы и ногти – к мелким житейским неприятностям;
Надевать чужие вещи (даже родственника) – можно с ними "надеть" на себя чужие беды и горести;
pexels.com
Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.
Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.