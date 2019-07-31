Приметы и праздники 31 июля: что нельзя делать

31 июля 2019 года празднуют Всемирный день рейнджера, День Гавайского флага, а также поминают святого Игнатиуса Лойолы и Иоанна Многострадального, Печерского.

Приметы могут подсказать, какой будет погода, а также каким будет урожай. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Всемирный день рейнджера – отмечается ежегодно с 2007 года. Цель – отметить вклад парковых рейнджеров в охрану природы и почтить память погибших рейнджеров в ходе несения своей службы. Праздник активно продвигают более 60 организаций-членов Федерации рейнджеров из 46 стран мира. С 2010 года его поддерживает и Всемирный фонд дикой природы (WWF).

рейнджер ​​ pixabay

По случаю Дня в разных странах проводятся праздничные и памятные мероприятия, с целью рассказать об особенностях и сложностях работы рейнджеров, важности охраны окружающей среды и сохранения биологического разнообразия. Также проводятся соревнования рейнджеров разных регионов и стран, которые позволяют обменяться опытом патрулирования, освоить новые технологии в работе, укрепить партнерские отношения.

День Гавайского флага – в 1990 году губернатор Гавайев Джон Вайхее III провозгласил 31 июля Днем Гавайского флага, который представляет собой восемь чередующихся горизонтальных полос: белых, красных и синих. Они символизируют восемь основных островов штата: Оаху, Мауи, Ланаи, Кауаи, Кахоолаве, Молокаи, Ниихау и Большой остров. В левом верхнем углу разместился флаг Великобритании, напоминающий об исторических отношениях.

Кавайский флаг pixabay

День памяти преподобного Иоанна Многострадального, Печерского. Он был подвижником в Киево-Печерской лавре, избавившись от страданий из-за похоти. В юности он пошел в пещеру, усиленно молился, а через сутки услышал голос: "Иоанн! Тебе надобно затвориться здесь, чтобы, по крайней мере, невидением и молчанием ослабить брань, и Господь поможет тебе".

Преподобный Иоанн Многострадальный orthodoxy.org

С того времени святой поселился в пещере, и только через 30 лет победил плотскую страсть. В ночь Воскресения Христова змей захватил голову преподобного в свою пасть. Он воззвал к Господу, блеснула молния, и змей исчез. Скончался преподобный Иоанн Многострадальный приблизительно в 1160 году. Святые мощи его почивают в Антониевых пещерах.

День святого Игнатиуса Лойолы – он родился в 1491 году в Испании, в небогатой дворянской семье. В 30 лет начал изучать религию из-за осады французскими войсками испанского города Памплоны. Одним из пушечных снарядов ему раздробило ногу, но Лойола не оставил поля боя.

Святой Игнатиус

Во время лечения Игнатиус прочитал много книг, в том числе религиозные. Они перевернули его представление о мире и собственном предназначении. В 1522 году он ушел в монастырь, позже основал иезуитский орден, названный "Обществом Иисуса" (Society of Jesus), который укреплял престиж католической церкви.

Приметы 31 июля

В народе отмечается Емельянов день. время окончания жатвы. В этот период начинается время заготовок – овощи и фрукты как раз активно созревают.

Если солнечный день – золотой сезон будет теплым.

Идет дождь – осень будет холодной и пасмурной.

Если березы начинают желтеть – будет ранняя осень.

Шишки на соснах и елях висят высоко – морозы начнутся не раньше января.

Что нельзя делать 31 июля

В народе раньше было принято ходить в баню, но нельзя было обижать банного духа. Других запретов нет.

Кто родился

Олег Винник – (46 лет), украинский певец, автор песен, композитор и секс-символ. Многие знают как минимум одну из его известнейших песен – "Волчица".

Олег Винник instagram /olegg.vynnyk

Джоан Роулинг – (54 года), британская писательница и сценарист. Получила знаменитость и признание по всему миру благодаря созданию саги "Гарри Поттер".

Джоан Роулинг ВВС

Уэсли Снайпс – (57 лет), американский актер, который в основном снимался в боевиках. Он известен по таким фильмам: "Блэйд 1, 2 ", "Блэйд. Троица", "Пассажир 57", "Неудержимые 3".

Уэсли Снайпс

Луи Де Фюнес – (родился в 1941 году - умер 27 января 1983). Выдающийся французский актер, снимавшийся в комедиях: "Жандарм и жандарметки", "Жандарм и инопланетяне", "Жандарм на прогулке", "Большие каникулы", "Жандарм в Нью-Йорке", "Вендетта" и многие другие.

Луи Де Фюнес

Борис Якубович – (74 года) – советский и российский телеведущий, которого знают все в Украине, России, Беларуси и Казахстане. Самую большую популярность ему принесли телепередача "Поле чудес".

Борис Якубович

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