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Приметы и праздники 31 июля: что нельзя делать

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31 июля 2019 года празднуют Всемирный день рейнджера, День Гавайского флага, а также поминают святого Игнатиуса Лойолы и Иоанна Многострадального, Печерского.

Приметы могут подсказать, какой будет погода, а также каким будет урожай. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Всемирный день рейнджера – отмечается ежегодно с 2007 года. Цель – отметить вклад парковых рейнджеров в охрану природы и почтить память погибших рейнджеров в ходе несения своей службы. Праздник активно продвигают более 60 организаций-членов Федерации рейнджеров из 46 стран мира. С 2010 года его поддерживает и Всемирный фонд дикой природы (WWF).

рейнджер ​​

рейнджер ​​

pixabay

По случаю Дня в разных странах проводятся праздничные и памятные мероприятия, с целью рассказать об особенностях и сложностях работы рейнджеров, важности охраны окружающей среды и сохранения биологического разнообразия. Также проводятся соревнования рейнджеров разных регионов и стран, которые позволяют обменяться опытом патрулирования, освоить новые технологии в работе, укрепить партнерские отношения.

День Гавайского флага – в 1990 году губернатор Гавайев Джон Вайхее III провозгласил 31 июля Днем Гавайского флага, который представляет собой восемь чередующихся горизонтальных полос: белых, красных и синих. Они символизируют восемь основных островов штата: Оаху, Мауи, Ланаи, Кауаи, Кахоолаве, Молокаи, Ниихау и Большой остров. В левом верхнем углу разместился флаг Великобритании, напоминающий об исторических отношениях.

Кавайский флаг

Кавайский флаг

pixabay

День памяти преподобного Иоанна Многострадального, Печерского. Он был подвижником в Киево-Печерской лавре, избавившись от страданий из-за похоти. В юности он пошел в пещеру, усиленно молился, а через сутки услышал голос: "Иоанн! Тебе надобно затвориться здесь, чтобы, по крайней мере, невидением и молчанием ослабить брань, и Господь поможет тебе".

Преподобный Иоанн Многострадальный

Преподобный Иоанн Многострадальный

orthodoxy.org

С того времени святой поселился в пещере, и только через 30 лет победил плотскую страсть. В ночь Воскресения Христова змей захватил голову преподобного в свою пасть. Он воззвал к Господу, блеснула молния, и змей исчез. Скончался преподобный Иоанн Многострадальный приблизительно в 1160 году. Святые мощи его почивают в Антониевых пещерах.

День святого Игнатиуса Лойолы – он родился в 1491 году в Испании, в небогатой дворянской семье. В 30 лет начал изучать религию из-за осады французскими войсками испанского города Памплоны. Одним из пушечных снарядов ему раздробило ногу, но Лойола не оставил поля боя.

Святой Игнатиус

Святой Игнатиус

Во время лечения Игнатиус прочитал много книг, в том числе религиозные. Они перевернули его представление о мире и собственном предназначении. В 1522 году он ушел в монастырь, позже основал иезуитский орден, названный "Обществом Иисуса" (Society of Jesus), который укреплял престиж католической церкви.

Приметы 31 июля

В народе отмечается Емельянов день. время окончания жатвы. В этот период начинается время заготовок – овощи и фрукты как раз активно созревают.

  • Если солнечный день – золотой сезон будет теплым.

  • Идет дождь – осень будет холодной и пасмурной.

  • Если березы начинают желтеть – будет ранняя осень.

  • Шишки на соснах и елях висят высоко – морозы начнутся не раньше января.

Что нельзя делать 31 июля

В народе раньше было принято ходить в баню, но нельзя было обижать банного духа. Других запретов нет.

Кто родился

Олег Винник – (46 лет), украинский певец, автор песен, композитор и секс-символ. Многие знают как минимум одну из его известнейших песен – "Волчица".

Олег Винник

Олег Винник

instagram /olegg.vynnyk

Джоан Роулинг – (54 года), британская писательница и сценарист. Получила знаменитость и признание по всему миру благодаря созданию саги "Гарри Поттер".

Джоан Роулинг

Джоан Роулинг

ВВС

Уэсли Снайпс – (57 лет), американский актер, который в основном снимался в боевиках. Он известен по таким фильмам: "Блэйд 1, 2 ", "Блэйд. Троица", "Пассажир 57", "Неудержимые 3".

Уэсли Снайпс

Уэсли Снайпс

Луи Де Фюнес – (родился в 1941 году - умер 27 января 1983). Выдающийся французский актер, снимавшийся в комедиях: "Жандарм и жандарметки", "Жандарм и инопланетяне", "Жандарм на прогулке", "Большие каникулы", "Жандарм в Нью-Йорке", "Вендетта" и многие другие.

Луи Де Фюнес

Луи Де Фюнес

Борис Якубович – (74 года) – советский и российский телеведущий, которого знают все в Украине, России, Беларуси и Казахстане. Самую большую популярность ему принесли телепередача "Поле чудес".

Борис Якубович

Борис Якубович

Как сообщал OBOZREVATEL, Гороскоп на 31 июля 2019 года по картам Таро готовит для всех знаков Зодиака неожиданные новости в деловой и личной сферах. Судьба поможет начать совершенно новый период в жизни. Череда неприятных событий подошла к концу, за ними начинается белая полоса

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