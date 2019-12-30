Приметы и праздники 31 декабря: что нельзя делать в последний день года

31 декабря в Украине и во всем мире прощаются со старым годом и встречаются новый, в народе в этот день отмечают Модестов день.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какие народные приметы существуют.

День Модеста: народные приметы

На Киевской Руси Модест почитался как покровитель скота, а потому, 31 декабря ему молились о защите от падежа домашних животных. Впереди были холода, и важно, чтобы скотина нормально перезимовала.

В день Модеста обычно гадали: для этого человек ложился на место, где колотят хлеб, и слушал, что произойдет. Если слышен гул, то человеку уготована скорая смерть, а если слышна молотьба, то гадающий будет богатым. Звон, услышанный 31 декабря, предвещал свадьбу.

Что нельзя делать 31 декабря?

Существует сразу несколько народных поверий, которые придерживались в старину. Согласно поверьям, в этот день зима выпускала на волю всю нечисть, поэтому следовало быть осторожным.

К примеру, люди старались не оставлять молоко в открытой посуде, чтобы не запустить туда духов. А еще не оставляли ножи на столе, поскольку ими могла начать баловаться нечисть, что могло привести к беде.

Праздники 31 декабря в мире

В других странах в этот день отмечают день солидарности азербайджанцев мира, в Кыргызской республике отмечают день работников Таможенной службы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал читателю о праздниках и памятных датах декабря.

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