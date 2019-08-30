Приметы и праздники 31 августа: что нельзя делать

31 августа Украина и весь мир отмечают ряд праздников и памятных дат. Среди них: День авиации в Украине, День дальнобойщика и День блога.

В народе – Флор и Лавр, Лошадиный праздник. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Праздники 31 августа

Праздники 31 августа

День авиации в Украине

ВМС ВСУ facebook/navy.mil.gov.ua

Профессиональный праздник военных и гражданских авиаторов и работников авиационной промышленности и транспорта отмечается в последнюю субботу августа. Он установлен Указом Президента Украины № 305/93 от 16 августа 1993 года.

Вертолет ВМС ВСУ facebook/navy.mil.gov.ua

ВМС ВСУ располагают морскими авиационными бригадой, вертолетной эскадрильей. В Украине действует несколько летных школ и авиационных учебных заведений, среди которых Национальный Авиационный Университет, Национальный Аэрокосмический Университет, Международный Авиационный центр подготовки (IATC), Государственная летная академия Украины.

День дальнобойщика

День дальнобойщика pixabay

Дальнобойщики отмечают свой профессиональный праздник 31 августа. Некоторые крупные топливные компании в РФ поддержали инициативу и присоединились к этому событию. Виновники торжества стараются отметить праздник в кругу семьи, хотя нередко работают на очередном рейсе.

День блога

Блогер pixabay

В 2005 году активные пользователи LiveJournal усмотрели в слове blog цифры 3108, в связи с чем появилась эту дата. Инициаторы призывают посвятить праздник знакомству с блогерами из разных стран. Для этого предлагается написать короткие рецензии о пяти блогах и 31 августа опубликовать записи у себя со ссылками на авторские страницы.

День памяти Флора и Лавра (Лошадиный праздник)

Флор и Лавр pravoslavie.ru

Флор и Лавр — раннехристианские мученики. Они были каменщиками, и правитель направил братьев на постройку языческого храма. Плату святые отдавали бедным и рассказывали им о Христе, а проповеди сопровождали чудесами, одним из которых стало исцеление языческого жреца. Флор и Лавр совершили с другими христианами молитву в достроенном храме. После этого правитель приказал их всех сжечь, а братьев бросили в колодец и засыпали землей.

Что нельзя делать 31 августа

Лошадиный праздник pixabay

В этот день запрещено привлекать лошадей к работе. Весь день животных старались угощать лакомством — кормили пирогами, потчевали молодым пивом

Приметы 31 августа

Воздух прозрачный и свежий – к скорой непогоде.

Жаркий день, а солнце за тучами спряталось – к дождю.

Лошадь фыркает и часто ногами перебирает – к плохой погоде.

Облака низко плывут – к непогоде.

Багрово-красная звезда – к ветру и дождю.

Кто родился 31 августа

Андрей Медведев (45 лет)

Андрей Медведев Теннисный Портал Украины

Украинский теннисист, победитель 11 турниров ATP, финалист Открытого чемпионата Франции 1999 года, почетный президент Федерации тенниса Украины с 2006 года.

Ричард Гир (70 лет)

Ричард Гир с супругой instagram/alejandragere

Американский актер, лауреат премии "Золотой глобус", номинант на премии "Оскар" и "Эмми". Известные фильмы: "Хатико", "Красотка", "Первобытный страх", "Чикаго", "Дни жатвы", "Американский жиголо", "Осень в Нью-Йорке", "Человек-мотылек", "Первый рыцарь" и другие.

Крис Такер (48 лет)

Крис Такер megogo

Американский комедийный актер, stand-up комик. Наиболее известен ролью детектива Джеймса Картера в трилогии "Час пик", и по фильмам "Пятый элемент" и "Мой парень – псих"

День гибели принцессы Дианы

Принцесса Диана Globallook

Первая жена принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола была всеобщей народной любимицей. Она разбилась в автокатастрофе в 1997 году в Париже. Причина аварии до сих пор вызывает споры и сомнения. Версии: алкогольное опьянение водителя, необходимость уходить на скорости от преследований папарацци, теории заговора.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа многим знакам придется столкнуться с приятными заботами. Удача будет улыбаться Овнам и Козерогам, а Скорпионов и Львов ждут яркие приключения.

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