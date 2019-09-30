Приметы и праздники 30 сентября: что нельзя делать

30 сентября в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников, среди которых стоит вспомнить следующие: День усыновления в Украине и Всеукраинский день библиотек.

Также отмечается Международный день перевода, Рош ха-Шана (еврейский Новый год). А в религии – День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что означает эта дата.

Праздники 30 сентября

День усыновления в Украине

День усыновления в Украине pixabay

Впервые праздник отмечался 30 сентября 2009 года. С каждым годом в Украине возрастает число семей, желающих взять обделенного родительской лаской ребенка — общество становится гуманнее. Сегодня не существует проблемы с усыновлением детей в возрасте до 5 лет.

Всеукраинский день библиотек

Всеукраинский день библиотек pixabay

Отмечается 30 сентября согласно Указу президента от 14 мая 1998 года. Первые библиотеки в Киевской Руси стали открываться при церквях и монастырях после принятия христианства в 988 году. Самой большой и богатой в то время была библиотека Софии Киевской, основанная в 1037 году Ярославом Мудрым. Сегодня в Украине насчитывается около 40 тысяч библиотек. Среди ведущих — Национальная библиотека Украины, Национальная парламентская библиотека Украины, Государственная библиотека Украины для детей, Государственная историческая библиотека Украины и другие.

Международный день перевода

Международный день перевода pixabay

Ежегодно 30 сентября во многих странах отмечается профессиональный праздник устных и письменных переводчиков, установленный в 2017 году Генеральной ассамблеей ООН. Цель – подтвердить, что профессиональный перевод играет важную роль в достижении целей и соблюдении принципов Устава Организации Объединенных Наций, сближении народов, содействии диалогу, взаимопониманию и сотрудничеству, обеспечении развития и укреплении международного мира и безопасности.

Рош ха-Шана — еврейский Новый Год

Рош ха-Шана

Отмечается в честь сотворения мира, символизирует начало нового года и завершение года уходящего. Принято подводить итоги, строить планы, избавляться от всего плохого. Будет праздноваться до 1 октября.

Вера, Надежда, Любовь и мать их София

Вера, Надежда, Любовь и мать их София Икона Смоленского собора Новодевичего монастыря / Википедия

Православные почитают память четырех мучениц — христианок Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Языческий правитель пытался склонить их к своей вере, но не получив реакции, приказал пытать трех девочек до смерти. Их мать София умерла через три дня возле могилы. Все четыре великомученицы причислены к лику святых.

Приметы 30 сентября

Журавли улетели – на Покров ударит мороз.

Утро пасмурное – в хорошей погоде на следующий день.

Тепло и ясно – будет хорошо клевать на рыбалке.

Белки линяют – к скорому похолоданию.

Сухая погода – к поздней зиме.

Что нельзя делать 30 сентября

В этот день запрещено женщинам что-либо делать по хозяйству. Также нельзя устраивать застолья и проводить свадьбы, а еще – ругаться.

Кто родился 30 сентября

Моника Беллуччи instagram/monicabellucciofficiel

Итальянская актриса, модель и секс-символ. Известность принесли такие фильмы, как "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "По млечному пути", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра".

Дмитрий Ярош Facebook Дмитрий Яроша

Украинский общественно-политический деятель, лидер "Правого сектора" в 2013—2015 годах, руководитель украинской организации "Тризуб".

Сергей Сафронов (37 лет)

Сергей Сафронов instagram/safronov_sergey

Российский ведущий, актер, входит в трио братьев Сафроновых – иллюзионисты. Получили известность благодаря проекту "Битва экстрасенсов" и зрелищному иллюзионному шоу.

Ранее OBOZREVATEL рассказал об истории Дня памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови, о традициях в этот день и приметах.

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