Приметы и праздники 30 октября: что нельзя делать

30 октября по всему миру отмечают мало праздников. В частности, православные чтят память пророка Осия – первого из двенадцати меньших пророков.
В народе – Осия Колесник, а день ангела у Александра и Андрея. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.
Праздники 30 октября
День памяти пророка Осия
Пророк Осия
Азбука веры
Святой происходил из колена Иссахарова, жил в IX веке до нашей эры в царстве Израильском. В те времена многие люди забыли Истинного Бога и начали поклоняться языческим идолам. Мудрые наставления пророка Осия вновь обращали людей к вере. Служение святого длилось более 60 лет. Всю свою жизнь он посвятил исполнению Божьей воли. Скончался святой в глубокой старости.
Осия Колесник
Осия Колесник
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На Руси Колесником Осию прозвали потому, что в день его памяти уделяли много внимания колесам. Телеги ставили в сараи до весны, а перед этим проверяли их исправность. Если требовалось, транспорт чинили. По последнему скрипу колес телеги гадали об урожае. Если колеса ехали тихо и не скрипели — на следующий год уродится много хлеба и овощей. Детям в этот день загадывали загадки о колесах и телегах.
Приметы 30 октября
Кошка спит крепко – к теплу.
Домашняя птица крыльями машет – к дождю.
Солнце на закате окружено кругом – к буре.
Солнце тучами заволокло – к дождю.
Яркая луна – к теплой и солнечной погоде.
Мутная и бледная луна – к дождю.
Белый и блестящий месяц – к похолоданию.
Если звезды на небе редкие – к
вьюге.
Что нельзя делать 30 октября
В этот день категорически запрещено ходить в баню, купаться в бочке, начинать новые дела.
Кто родился 30 октября
Иванка Трамп (38 лет)
Иванка Трамп
instagram/ivankatrump
Американская бизнесвумен, фотомодель, писательница, дочь 45-го президента США Дональда Трампа.
Амина Окуева (день смерти)
Амина Окуева
KP UA
Украинский врач, общественный активист и военнослужащий, участница событий Революции достоинства и войны на востоке Украины в составе батальона "Киев-2". Погибла 30 октября 2017 недалеко от Глевахи в Киевской области в результате нападения на автомобиль.
Как сообщал OBOZREVATEL, с 31 октября на 1 ноября в мире будут отмечать Хэллоуин. Узнать историю и традиции можно в нашем материале. Также были названы самые популярные костюмы на праздник.
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