Приметы и праздники 30 октября: что нельзя делать

30 октября по всему миру отмечают мало праздников. В частности, православные чтят память пророка Осия – первого из двенадцати меньших пророков.

В народе – Осия Колесник, а день ангела у Александра и Андрея. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

Праздники 30 октября

День памяти пророка Осия

Пророк Осия Азбука веры

Святой происходил из колена Иссахарова, жил в IX веке до нашей эры в царстве Израильском. В те времена многие люди забыли Истинного Бога и начали поклоняться языческим идолам. Мудрые наставления пророка Осия вновь обращали людей к вере. Служение святого длилось более 60 лет. Всю свою жизнь он посвятил исполнению Божьей воли. Скончался святой в глубокой старости.

Осия Колесник

Осия Колесник boooh

На Руси Колесником Осию прозвали потому, что в день его памяти уделяли много внимания колесам. Телеги ставили в сараи до весны, а перед этим проверяли их исправность. Если требовалось, транспорт чинили. По последнему скрипу колес телеги гадали об урожае. Если колеса ехали тихо и не скрипели — на следующий год уродится много хлеба и овощей. Детям в этот день загадывали загадки о колесах и телегах.

Приметы 30 октября

Кошка спит крепко – к теплу.

Домашняя птица крыльями машет – к дождю.

Солнце на закате окружено кругом – к буре.

Солнце тучами заволокло – к дождю.

Яркая луна – к теплой и солнечной погоде.

Мутная и бледная луна – к дождю.

Белый и блестящий месяц – к похолоданию.

Если звезды на небе редкие – к вьюге.

Что нельзя делать 30 октября

В этот день категорически запрещено ходить в баню, купаться в бочке, начинать новые дела.

Кто родился 30 октября

Иванка Трамп (38 лет)

Иванка Трамп instagram/ivankatrump

Американская бизнесвумен, фотомодель, писательница, дочь 45-го президента США Дональда Трампа.

Амина Окуева (день смерти)

Амина Окуева KP UA

Украинский врач, общественный активист и военнослужащий, участница событий Революции достоинства и войны на востоке Украины в составе батальона "Киев-2". Погибла 30 октября 2017 недалеко от Глевахи в Киевской области в результате нападения на автомобиль.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 31 октября на 1 ноября в мире будут отмечать Хэллоуин. Узнать историю и традиции можно в нашем материале. Также были названы самые популярные костюмы на праздник.

Более того, OBOZREVATEL предложил идеи жутких поздравлений с Хэллоуином и оригинального маникюра.

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