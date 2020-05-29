Приметы и праздники 30 мая: что нельзя делать в этот день

30 мая 2020 года в Украине и во всем мире отмечают День cвятого Фердинанда Кастильского, День Евдокии Свистуньи и День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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День cвятого Фердинанда Кастильского

Святой Фердинанд III, король Кастильский, причисленный к лику святых в 1671 году папой Климентом Х. Он прославился как строгий и справедливый судья, решительно подавлял восстания против своей власти, но после подавления столь же решительно амнистировал бунтовщиков, предпочитая таким образом нейтрализовать их. Составленным при нем кодексом законов пользовались вплоть до Нового времени.

День Евдокии Свистуньи

В день святой Евдокии, память которой отмечается в это время, было принято окучивать картошку. Кроме того, в народе наблюдали за приметами: какова Евдокия — таково и лето; народившаяся в дождливую Евдокию луна — к мокрому лету, а если дует еще и северный ветер — к лету холодному.

День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины

День работников издательств, полиграфии и книгораспространения отмечается в Украине ежегодно в последнюю субботу мая, согласно Указу Президента №563/99 от 25 мая 1999 года, и является национальным профессиональным праздником работников так или иначе связанных с книгопечатанием.

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Приметы на 30 мая

Идет дождь на растущую луну – лето дождливым будет.

Северный ветер 30 мая предвещает холодное лето.

Если человек родился 30 мая, то он будет обладать способностью заговорить дождь.

Холодный день – примета к тому, что летом будет град.

Свиньи роют болота – будет дождливое лето.

Яблони, сирени и рябины в цвету 30 мая – будет хороший клев, и можно отправляться на рыбалку.

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