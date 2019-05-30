Приметы и праздники 30 мая 2019: что нельзя делать на Вознесение Господне

30 мая 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат. Так, в этот день католики празднуют Вознесение Господне и День святой Жанны д’Арк. Кроме того, 30 мая родилась украинская певица Оксана Билозир и российский актер Александр Демьяненко.

Приметы в этот день могут подсказать, какой будет погода, а также будет ли хорошим урожай в этом году. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

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Вознесение Господне

Вознесение, завершающее спасение Христа после смерти и возрождения. Это переходящий праздник в память вознесения Иисуса Христа на небеса. Дата его передвигается в пределах мая — начала июня и приходится на сороковой день после Пасхи. В 2019 году римокатолики празднуют Вознесение Господне 30 мая, а у православных христиан эта дата выпадает на 6 июня.

Rsute.ru

День святой Жанны д’Арк

30 мая католическая церковь отмечает День святой Жанны д’Арк. Жанна д’Арк - покровительница военных и Франции. В 1920 году официальным указом папы Бенедикта XV Жанна д’Арк была причислена к лику святых, хотя люди поклонялись ей на протяжении веков.

yunews.kz

Приметы 30 мая

Идет дождь на растущую луну – лето дождливым будет;

Северный ветер предвещает холодное лето;

Холодный день – примета к тому, что летом будет град;

Свиньи роют болота – будет дождливое лето.

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Родились 30 мая

1937 — Александр Демьяненко (ум. 1999), актер театра, кино и телевидения, мастер дубляжа (фильмы "Кавказская пленница", "Операция Ы", "Карьера Димы Горина", "Иван Васильевич меняет профессию").

Александр Демьяненко Teleprogramma.pro

1957 — Оксана Билозир, украинская певица и политический деятель.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 6 июня православные христиане будут отмечать важный праздник - Вознесение Господне. Согласно Евангелию, Иисус Христос после своего воскрешения больше месяца пребывал на земле среди своих учеников и паствы. А по истечении этого срока он собрал апостолов благословил их и во плоти вознесся на небо.

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