Приметы и праздники 30 июля: что нельзя делать в этот день

Елена Кордунова Праздники 22:36, 30.07.2020

31 июля 2020 года православная церковь чтит память преподобного Иоанна Многострадального, Печерского. Мусульмане отмечают начало Курбан Байрама.

OBOZREVATEL также рассказывает читателю, что нельзя делать 31 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

День преподобного Иоанна Многострадального, Печерского

Преподобный Иоанн Многострадальный, Печерский, подвизался в Киево-Печерской лавре.

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Подвижник рассказывал, что от самой юности много страдал, мучимый похотью плоти, и ничто не могло избавить от нее — ни голод, ни жажда, ни тяжелые вериги.

Тогда он пошел в пещеру, где почивали мощи преподобного Антония, и усердно молился святому Авве. Через сутки многострадальный Иоанн услышал голос: "Иоанн! Тебе надобно затвориться здесь, чтобы, по крайней мере, невидением и молчанием ослабить брань, и Господь поможет тебе молитвами Своих преподобных".

Курбан Байрам

Праздник жертвоприношения Курбан Байрам (или Ид аль-Адха) является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку. Отмечается праздник в долине Мина вблизи Мекки в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и длится 2-3 дня. Поскольку дата праздника зависит от лунного календаря, в разных странах дни празднования могут отличаться.

tolknews.ru

Приметы на 31 июля

  • По погоде определяли, какая будет осень. Если солнечный день, то золотой сезон будет теплым. Если дождь, то осень будет холодной и дождливой.

  • Если день жаркий, то в декабре будет холодно.

  • Если листья березы с верхушки начали желтеть, то осень ранней будет.

  • Еловые шишки на верхушке дерева расположены – морозы начнутся не раньше января.

  • Глухой гром – к тихому дождю, гулкий – к ливню.

  • Гром гремит не резко и долго – к ненастью, если непродолжительно и отрывисто – к ясному дню.

  • Если гром беспрерывен, то будет град.

Что нельзя делать 31 июля

  • Не рекомендовалось выходить на улицу после заката солнце. Предки считали, что так люди смогут уберечь себя от нечистой силы, которая "разгуливает" по улицам.

  • Также хозяйки 31 июля не подметали пол. Если отвергнуть этот запрет, можно было вымести из дома благополучие и здоровье.

  • Не разрешалось брать в долг и отдавать деньги 31 июля. Это могло привести к большим финансовым проблемам в ближайшем будущем.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в июле 2020 года: церковный календарь.

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