Приметы и праздники 30 июля: что нельзя делать в этот день

31 июля 2020 года православная церковь чтит память преподобного Иоанна Многострадального, Печерского. Мусульмане отмечают начало Курбан Байрама.

OBOZREVATEL также рассказывает читателю, что нельзя делать 31 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

День преподобного Иоанна Многострадального, Печерского

Преподобный Иоанн Многострадальный, Печерский, подвизался в Киево-Печерской лавре.

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Подвижник рассказывал, что от самой юности много страдал, мучимый похотью плоти, и ничто не могло избавить от нее — ни голод, ни жажда, ни тяжелые вериги.

Тогда он пошел в пещеру, где почивали мощи преподобного Антония, и усердно молился святому Авве. Через сутки многострадальный Иоанн услышал голос: "Иоанн! Тебе надобно затвориться здесь, чтобы, по крайней мере, невидением и молчанием ослабить брань, и Господь поможет тебе молитвами Своих преподобных".

Курбан Байрам

Праздник жертвоприношения Курбан Байрам (или Ид аль-Адха) является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку. Отмечается праздник в долине Мина вблизи Мекки в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и длится 2-3 дня. Поскольку дата праздника зависит от лунного календаря, в разных странах дни празднования могут отличаться.

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Приметы на 31 июля

По погоде определяли, какая будет осень. Если солнечный день, то золотой сезон будет теплым. Если дождь, то осень будет холодной и дождливой.

Если день жаркий, то в декабре будет холодно.

Если листья березы с верхушки начали желтеть, то осень ранней будет.

Еловые шишки на верхушке дерева расположены – морозы начнутся не раньше января.

Глухой гром – к тихому дождю, гулкий – к ливню.

Гром гремит не резко и долго – к ненастью, если непродолжительно и отрывисто – к ясному дню.

Если гром беспрерывен, то будет град.

Что нельзя делать 31 июля

Не рекомендовалось выходить на улицу после заката солнце. Предки считали, что так люди смогут уберечь себя от нечистой силы, которая "разгуливает" по улицам.

Также хозяйки 31 июля не подметали пол. Если отвергнуть этот запрет, можно было вымести из дома благополучие и здоровье.

Не разрешалось брать в долг и отдавать деньги 31 июля. Это могло привести к большим финансовым проблемам в ближайшем будущем.

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