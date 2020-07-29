Приметы и праздники 30 июля: что нельзя делать в этот день

Елена Кордунова Праздники 20:00, 29.07.2020

30 июля 2020 года православная церковь чтит память святых Марины и Лазаря. В мире также отмечают Международный день дружбы и День борьбы с торговлей людьми.

OBOZREVATEL также рассказывает читателю, что нельзя делать 30 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

Марины и Лазаря

30 июля – в народном календаре Марина Лазоревая (Огненная Мария), также этот праздник еще называют Марина и Лазарь. А православная церковь почитает память святой Маргариты или Марины и Лазаря Галисийского.

Pixabay

На Руси день Марины с Лазарем считался временем зарниц и молний. Славяне считали Марину сестрой Ильи Пророка. Она ассоциировалась с проливным дождем, а Лазарь – с всполохами молний. Сверкание зарниц связывали с легендой о прекрасной Марине. Она жила у владыки морского, но сбежала из отчих покоев на землю. А блистания, сполохи на небесах – это гнев отцовский, так он вспоминает о строптивой дочери.

Международный день дружбы

Международный день дружбы, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 65/275 от 3 мая 2011 года, отмечается ежегодно 30 июля.

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Перед миром стоит большое количество вызовов и угроз: нищета, насилие, нарушение прав человека. Это подрывает международный мир и безопасность, социальные устои, создает препятствия для развития, разделяет людей и общества. Чтобы успешно противостоять этим вызовам и угрозам, необходимо искоренить причины их возникновения. Этого можно добиться путем проявления солидарности, которая может выражаться во многих формах. В первую очередь это дружба, она делает нас ближе. Вместе мы можем добиться согласия, создать нормальные условия для существования всех людей, стремящихся сделать мир лучше.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Всемирный день борьбы с торговлей людьми отмечаемый ежегодно 30 июля, был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции A/RES/68/192 в 2013 году с целью "повышать осведомленность о положении жертв торговли людьми и поощрять и защищать их права".

Pixabay

Торговля людьми является серьезным преступлением и грубым нарушением прав человека. Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев людьми как у себя дома, так и за рубежом. Все страны мира, будь то страна происхождения, транзита или назначения, страдают от торговли людьми.

Приметы на 30 июля

  • Дождливый день на неурожай.

  • Счастлива та хата, где скота много.

  • Если этот день дождливый, то хлеб в копах может прорасти.

  • Багряное небо предвещает хорошее утро.

  • Ночная роса не высыхает - будет гроза.

Что нельзя делать 30 июля

  • Запрещено смотреть на молнии, иначе можно ослепнуть. Так говорили предки.

  • Не рекомендуется делать предложение руки и сердца и даже играть свадьбу. Считается, что брак окажется недолговечным: супруги будут все время ссориться, пока окончательно не разорвут узы.

  • В этот день лучше не транжирить деньги. Если уберечь себя от лишних трат, в ближайшее время получится приумножить свои накопления.

  • 30 июля запрещается ходить за грибами и просто шуметь, находясь в лесу. В противном случае тёмные силы заметят вас и нашлют порчу. Причём не только на того, кто их потревожит, но и на всю его семью.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в июле 2020 года: церковный календарь.

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