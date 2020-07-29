30 июля 2020 года православная церковь чтит память святых Марины и Лазаря. В мире также отмечают Международный день дружбы и День борьбы с торговлей людьми.

OBOZREVATEL также рассказывает читателю, что нельзя делать 30 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

Марины и Лазаря

30 июля – в народном календаре Марина Лазоревая (Огненная Мария), также этот праздник еще называют Марина и Лазарь. А православная церковь почитает память святой Маргариты или Марины и Лазаря Галисийского.

Приметы и праздники 30 июля: что нельзя делать в этот день Pixabay

На Руси день Марины с Лазарем считался временем зарниц и молний. Славяне считали Марину сестрой Ильи Пророка. Она ассоциировалась с проливным дождем, а Лазарь – с всполохами молний. Сверкание зарниц связывали с легендой о прекрасной Марине. Она жила у владыки морского, но сбежала из отчих покоев на землю. А блистания, сполохи на небесах – это гнев отцовский, так он вспоминает о строптивой дочери.

Международный день дружбы

Международный день дружбы, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 65/275 от 3 мая 2011 года, отмечается ежегодно 30 июля.

Приметы и праздники 30 июля: что нельзя делать в этот день Pixabay

Перед миром стоит большое количество вызовов и угроз: нищета, насилие, нарушение прав человека. Это подрывает международный мир и безопасность, социальные устои, создает препятствия для развития, разделяет людей и общества. Чтобы успешно противостоять этим вызовам и угрозам, необходимо искоренить причины их возникновения. Этого можно добиться путем проявления солидарности, которая может выражаться во многих формах. В первую очередь это дружба, она делает нас ближе. Вместе мы можем добиться согласия, создать нормальные условия для существования всех людей, стремящихся сделать мир лучше.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Всемирный день борьбы с торговлей людьми отмечаемый ежегодно 30 июля, был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции A/RES/68/192 в 2013 году с целью "повышать осведомленность о положении жертв торговли людьми и поощрять и защищать их права".

Приметы и праздники 30 июля: что нельзя делать в этот день Pixabay

Торговля людьми является серьезным преступлением и грубым нарушением прав человека. Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев людьми как у себя дома, так и за рубежом. Все страны мира, будь то страна происхождения, транзита или назначения, страдают от торговли людьми.

Приметы на 30 июля

Дождливый день на неурожай.

Счастлива та хата, где скота много.

Если этот день дождливый, то хлеб в копах может прорасти.

Багряное небо предвещает хорошее утро.

Ночная роса не высыхает - будет гроза.

Что нельзя делать 30 июля

Запрещено смотреть на молнии, иначе можно ослепнуть. Так говорили предки.

Не рекомендуется делать предложение руки и сердца и даже играть свадьбу. Считается, что брак окажется недолговечным: супруги будут все время ссориться, пока окончательно не разорвут узы.

В этот день лучше не транжирить деньги. Если уберечь себя от лишних трат, в ближайшее время получится приумножить свои накопления.

30 июля запрещается ходить за грибами и просто шуметь, находясь в лесу. В противном случае тёмные силы заметят вас и нашлют порчу. Причём не только на того, кто их потревожит, но и на всю его семью.

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