Приметы и праздники 30 декабря: что нельзя делать в этот день

30 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых День памяти пророка Даниила и трех отроков Анании, Азарии и Мисаила.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

День памяти пророка Даниила и трех отроков Анании, Азарии и Мисаила

За 600 лет до рождения Христова Иерусалим был завоеван царем вавилонским, храм, воздвигнутый Соломоном, был разрушен, а множество народа израильского отведено в плен.

Среди пленников находились знатные юноши Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Царь Вавилона Навуходоносор распорядился обучить их халдейской премудрости, воспитать в роскоши, при своем дворе. Но они, храня заповеди своей веры, отказывались от излишеств и вели строгий образ жизни, питались они только овощами и водой.

Господь даровал им мудрость, а святому Даниилу — дар прозорливости и истолкования снов.

Приметы 30 декабря

По погоде 30 декабря пытались определить, каким будет май.

Иней в этот день сообщал о потеплении, которое грядет через неделю.

Метель на Даниила указывала на хорошее роение пчел.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал читателю о праздниках и памятных датах декабря.

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