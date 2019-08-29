Приметы и праздники 30 августа: что нельзя делать

30 августа Украина и весь мир отмечают ряд праздников и памятных дат. Среди них Международный день жертв насильственных исчезновений.

Также в народе отмечается День Мирона. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Праздники 30 августа

Международный день жертв насильственных исчезновений

Насильственное исчезновение Pinterest

Генеральная ассамблея ООН в 2010 году выразила в своей резолюции серьезную обеспокоенность тем, что в мире растет количество насильственных исчезновений людей. В эту категорию включаются аресты, задержания и похищения.

Насильственные исчезновения вошли в стратегию насаждения атмосферы террора и, по мнению экспертов Генеральной ассамблеи ООН, превратились в глобальную проблему. Прежде подобные случаи ассоциировались с диктаторскими режимами, но сегодня они происходят в самых разных ситуациях, особенно при внутренних конфликтах как средство политического подавления оппонентов.

Поэтому в Международный день жертв насильственных исчезновений активисты движения призывают гражданское общество обратить внимание на проблему и сделать все, чтобы справиться с ней.

День Мирона

Святой Мирон Азбука Веры

В этот день отмечали память святого Мирона, служившего пресвитером в Ахаии. Однажды местный игемон Антипатр вошел в христианский храм, чтобы пленить людей и предать их мучениям. Мирон укорил его и обвинил в нечистых помыслах.

Антипатр в ответ приказал схватить пресвитера, подвергнуть его пыткам, а затем бросить в раскаленную печь. Однако мученик вышел из огня невредимым. Тогда его велели отдать на растерзание диким зверям, но и те не тронули святого. В бешенстве Антипатр убил самого себя, не в силах вынести своего бессилия.

Приметы 30 августа

Туман и роса утром – к хорошей погоде.

Темные тучи – к продолжительному ненастью.

Утренняя и вечерняя заря золотистого цвета – к теплу.

Иней утром – к богатому урожаю.

Ветер дует порывами – к тихой погоде.

Солнце на восходе красное – к ветряной погоде.

Журавли улетели на юг – на Покров будет мороз.

Хорошая погода – к ранней весне.

Что нельзя делать 30 августа

30 августа - праздник liveinternet

Категорически запрещено злиться и конфликтовать. Лучше помириться и пожелать добра оппоненту.

День рождения 30 августа

Александр Лукашенко tut.by

Президент Беларуси, политический и государственный деятель. Занимает пост главнокомандующего с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Республики Беларусь.

Кэмерон Диас Instagram@camerondiaz

Американская актриса и модель. Популярна по ролям в фильме "Маска", "Все без ума от Мэри", "Ванильное небо", "Банды Нью-Йорка" и "Быть Джоном Малковичем" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гороскоп на 30 августа по картам Таро говорит о том, что Овнам и Ракам следует обратить внимание на свое окружение, а Девам и Львам хорошо отдохнуть.

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