Приметы и праздники 3 сентября: что нельзя делать

3 сентября отмечают великий праздник – День памяти апостола от семидесяти Фаддея Проповедника.
Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.
Праздник 3 сентября
Святой Фаддей родился в сирийском городе Эдессе. В Иерусалиме он услышал проповедь Иоанна Предтечи и принял от него крещение в Иордане. Позже он встретил Иисуса и стал его учеником.
День памяти Фаддея
Азбука веры
После казни Христа и его воскрешения Фаддей отправился проповедовать в Сирию и Месопотамию. В Эдессе он обратил в христианство князя Авграя, многих простых людей и даже жрецов. Проповеди апостола сопровождались чудесами. Князь хотел наградить апостола, но тот отказался от всех даров и устремился в другие города нести слово Божие. Дойдя до финикийского города Вирита, он основал там церковь. Позже апостол скончался.
Приметы 3 сентября
Праздник 3 сентября - приметы
pixabay
Погода ясная – еще четыре недели будет стоять тепло и солнце.
Северный ветер – к похолоданию, южный – к теплу, восточный – к солнечной погоде, западный – к дождю.
Много желудей – к обильному снегу на Рождество.
Мыши на копнах гнезда делают – к затяжной и дождливой осени.
Верхушки берез пожелтели – к ранней осени.
Куры линяют – к теплой зиме.
Мыши зерно воруют – к холодной и снежной зиме.
Много паутины – к теплу.
В лесу рябины много – к дождливой осени.
Что нельзя делать 3 сентября
В этот день не рекомендуется тратить много денег, ходить в гости, ссориться, спорить и держать на кого-то обиду.
Кто родился 3 сентября
Татьяна Котова (34 года)
Татьяна Котова
instagram /kottova
Певица, актриса, телеведущая, обладательница титула "Мисс Россия 2006", бывшая солистка украинской группы "ВИА Гра".
Юрий Кузнецов (73 года)
Юрий Кузнецов
Кинотеатр
Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации. Роли: "Улицы разбитых фонарей", "Особенности национальной безопасности", "Подмосковные вечера", "Брат", "Агент национальной безопасности 1" и другие.
Чарли Шин (54 года)
Чарли Шин
instagram/charliesheen
Настоящее имя Карлос Ирвин Эстевес. Американский актер и сценарист. Роли: "Взвод", "Дух мщения", "Уолл-стрит", "Очень страшное кино 3", "Три мушкетера", "Мачете убивает" и другие.
Как сообщал OBOZREVATEL, гороскоп на 3 сентября расскажет, кого ждут неприятности, а кто, наоборот, будет на высоте.
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