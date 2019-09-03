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3 сентября • обновлено в 05:27
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Приметы и праздники 3 сентября: что нельзя делать

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3 сентября отмечают великий праздник – День памяти апостола от семидесяти Фаддея Проповедника.

Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Праздник 3 сентября

Святой Фаддей родился в сирийском городе Эдессе. В Иерусалиме он услышал проповедь Иоанна Предтечи и принял от него крещение в Иордане. Позже он встретил Иисуса и стал его учеником.

День памяти Фаддея

День памяти Фаддея

Азбука веры

После казни Христа и его воскрешения Фаддей отправился проповедовать в Сирию и Месопотамию. В Эдессе он обратил в христианство князя Авграя, многих простых людей и даже жрецов. Проповеди апостола сопровождались чудесами. Князь хотел наградить апостола, но тот отказался от всех даров и устремился в другие города нести слово Божие. Дойдя до финикийского города Вирита, он основал там церковь. Позже апостол скончался.

Приметы 3 сентября

Праздник 3 сентября - приметы

Праздник 3 сентября - приметы

pixabay

  • Погода ясная – еще четыре недели будет стоять тепло и солнце.

  • Северный ветер – к похолоданию, южный – к теплу, восточный – к солнечной погоде, западный – к дождю.

  • Много желудей – к обильному снегу на Рождество.

  • Мыши на копнах гнезда делают – к затяжной и дождливой осени.

  • Верхушки берез пожелтели – к ранней осени.

  • Куры линяют – к теплой зиме.

  • Мыши зерно воруют – к холодной и снежной зиме.

  • Много паутины – к теплу.

  • В лесу рябины много – к дождливой осени.

Что нельзя делать 3 сентября

В этот день не рекомендуется тратить много денег, ходить в гости, ссориться, спорить и держать на кого-то обиду.

Кто родился 3 сентября

Татьяна Котова (34 года)

Татьяна Котова

Татьяна Котова

instagram /kottova

Певица, актриса, телеведущая, обладательница титула "Мисс Россия 2006", бывшая солистка украинской группы "ВИА Гра".

Юрий Кузнецов (73 года)

Юрий Кузнецов

Юрий Кузнецов

Кинотеатр

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации. Роли: "Улицы разбитых фонарей", "Особенности национальной безопасности", "Подмосковные вечера", "Брат", "Агент национальной безопасности 1" и другие.

Чарли Шин (54 года)

Чарли Шин

Чарли Шин

instagram/charliesheen

Настоящее имя Карлос Ирвин Эстевес. Американский актер и сценарист. Роли: "Взвод", "Дух мщения", "Уолл-стрит", "Очень страшное кино 3", "Три мушкетера", "Мачете убивает" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, гороскоп на 3 сентября расскажет, кого ждут неприятности, а кто, наоборот, будет на высоте.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Персоны
Чарли Шин Татьяна Котова
Место
Украина
Тег
праздник
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