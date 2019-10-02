Приметы и праздники 3 октября: что нельзя делать

3 октября в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом и день ОМОНа в России.

В народе – Астафий Ветряк. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что означает эта дата.

Праздники 3 октября

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом

Алкоголизм pixabay

Дата эта не относится к числу официальных. Тем не менее, медики и социальные работники по всему миру бьют тревогу и призывают человечество обратить внимание на проблему алкоголизации и ее последствия. Государственные и общественные организации проводят лекции, семинары, выставки, посвященные этой проблеме.

День ОМОН в России

ОМОНовцы задерживают людей на протестах Фото: ТАСС

Профессиональный праздник в РФ сотрудников специальных подразделений полиции. ОМОН расшифровывается как Отряд мобильный особого назначения. Что примечательно, среди российского населения ОМОНовцы воспринимаются далеко не позитивно, так как у многих они ассоциируются с насильственными задержаниями, избиениями людей и прочим действиям, нарушающим права человека.

Астафий Ветряк

Евстафий Римский wikipedia

В этот день отмечается память великомученика Евстафия Римского. Он принял христианство после того как во время охоты увидел между рогами оленя образ распятого Спасителя. Евстафию выпала тяжелая судьба: его слуги умерли, скот пал, а сам он был разлучен с женой и детьми. При одном из правителей он отказался принести жертвы идолам на языческом празднике. В итоге император предал его мученической смерти.

На Руси Евстафия именовали Ветряком, так как в этот день дули ветры. Также в этот день отмечали свой праздник мельники.

Приметы 3 октября

Праздники 3 октября pixabay

Если ветер дует с севера – к стуже, с юга – к теплу, западный – к сырости, восточный – к ясной погоде.

Если утром небо белесое – к ненастью.

Паутина летает и туман стоит – к теплой осени.

Много шишек на нижних ветках ели – к ранним морозам.

Что нельзя делать 3 октября

В этот день нельзя стряхивать воду после того, как вымыл руки. Также запрещено возвращать кому-то посуду пустой, что-то дарить и устраивать посиделки таким образом, чтобы за столом сидели 13 человек.

Кто родился 3 октября

Сергей Есенин

Сергей Есенин Википедия

Родился 3 октября 1895 года — умер 28 декабря 1925 года. Русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии и лирики, а в более позднем периоде творчества — имажинизма.

Армен Джигарханян instagram/armen.dzhigarkhanyan

Великий советский и российский актер, театральный режиссер и педагог, народный артист СССР, лауреат двух Государственных премий Армянской ССР. Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года. В последние годы – в буквальном смысле борется за жизнь.

Гвен Стефани instagram/gwenstefani

Американская певица, актриса, продюсер и дизайнер. Солистка и со-основатель музыкальной группы No Doubt, исполнительница и один из авторов таких известных синглов, как Don't Speak и Just a Girl.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первое воскресенье октября в Украине будут отмечать День учителя. Историю и традиции праздника можно узнать в нашем материале.

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