Приметы и праздники 3 октября: что нельзя делать

3 октября в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом и день ОМОНа в России.
В народе – Астафий Ветряк. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что означает эта дата.
Праздники 3 октября
Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом
Алкоголизм
pixabay
Дата эта не относится к числу официальных. Тем не менее, медики и социальные работники по всему миру бьют тревогу и призывают человечество обратить внимание на проблему алкоголизации и ее последствия. Государственные и общественные организации проводят лекции, семинары, выставки, посвященные этой проблеме.
День ОМОН в России
ОМОНовцы задерживают людей на протестах
Фото: ТАСС
Профессиональный праздник в РФ сотрудников специальных подразделений полиции. ОМОН расшифровывается как Отряд мобильный особого назначения. Что примечательно, среди российского населения ОМОНовцы воспринимаются далеко не позитивно, так как у многих они ассоциируются с насильственными задержаниями, избиениями людей и прочим действиям, нарушающим права человека.
Астафий Ветряк
Евстафий Римский
wikipedia
В этот день отмечается память великомученика Евстафия Римского. Он принял христианство после того как во время охоты увидел между рогами оленя образ распятого Спасителя. Евстафию выпала тяжелая судьба: его слуги умерли, скот пал, а сам он был разлучен с женой и детьми. При одном из правителей он отказался принести жертвы идолам на языческом празднике. В итоге император предал его мученической смерти.
На Руси Евстафия именовали Ветряком, так как в этот день дули ветры. Также в этот день отмечали свой праздник мельники.
Приметы 3 октября
Праздники 3 октября
pixabay
Если ветер дует с севера – к стуже, с юга – к теплу, западный – к сырости, восточный – к ясной погоде.
Если утром небо белесое – к ненастью.
Паутина летает и туман стоит – к теплой осени.
Много шишек на нижних ветках ели – к ранним морозам.
Что нельзя делать 3 октября
В этот день нельзя стряхивать воду после того, как вымыл руки. Также запрещено возвращать кому-то посуду пустой, что-то дарить и устраивать посиделки таким образом, чтобы за столом сидели 13 человек.
Кто родился 3 октября
Сергей Есенин
Сергей Есенин
Википедия
Родился 3 октября 1895 года — умер 28 декабря 1925 года. Русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии и лирики, а в более позднем периоде творчества — имажинизма.
Армен Джигарханян (84 года)
Армен Джигарханян
instagram/armen.dzhigarkhanyan
Великий советский и российский актер, театральный режиссер и педагог, народный артист СССР, лауреат двух Государственных премий Армянской ССР. Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года. В последние годы – в буквальном смысле борется за жизнь.
Гвен Стефани (50 лет)
Гвен Стефани
instagram/gwenstefani
Американская певица, актриса, продюсер и дизайнер. Солистка и со-основатель музыкальной группы No Doubt, исполнительница и один из авторов таких известных синглов, как Don't Speak и Just a Girl.
Как сообщал OBOZREVATEL, в первое воскресенье октября в Украине будут отмечать День учителя. Историю и традиции праздника можно узнать в нашем материале.
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