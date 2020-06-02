Приметы и праздники 3 июня: что нельзя делать в этот день

Мария Дидык Праздники 20:14, 2.06.2020 Обновлено: 21:07, 2.06.2020

3 июня 2020 года отмечают несколько праздников: Всемирный день велосипеда, а также Еленин день.

Приметы расскажут, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

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Всемирный день велосипеда

Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day), который отмечается 3 июня, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 года. Соавторами документа стали 56 государств. А с инициативой учреждения этой международной даты выступили представители Туркменистана.

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Еленин день

В этот день чтят память святой Елены, жившей в 3-4 веках. Она была матерью римского императора Константина I и прославилась своей деятельностью по распространению христианства. По ее инициативе в Иерусалиме были проведены раскопки, в ходе которых были обретены Гроб Господень, Животворящий Крест и другие реликвии. 3 июня принимались когда-то сеять лен, а если в этот день что-то мешало хозяину, то он хоть горсть семян должен был бросить в землю: "Посеешь лен на Елену – будут длинные льны".

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Приметы на 3 июня

  • Рябина обильно зацвела – примета к тому, что будет хороший урожай льна.

  • На Елену дождь идет, а затем начинается гроза – осенью также часто будут осадки с сильными ветрами.

  • Вечером кузнецы стрекочут без остановки – примета того, что будет хорошая погода.

  • Гроза в день – нужно прислушаться к грому.

  • Если он звонкий – будет сильный дождь.

  • Тихий гром 3 июня – дождь пойдет и закончится скоро.

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Что нельзя делать 3 июня

  • Нельзя ссориться, особенно с родными.

  • Не желательно есть мясные продукты, лучше заменить их овощами или фруктами.

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Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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