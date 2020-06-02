Приметы и праздники 3 июня: что нельзя делать в этот день

3 июня 2020 года отмечают несколько праздников: Всемирный день велосипеда, а также Еленин день.

Приметы расскажут, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

pexels.com

Всемирный день велосипеда

Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day), который отмечается 3 июня, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 года. Соавторами документа стали 56 государств. А с инициативой учреждения этой международной даты выступили представители Туркменистана.

pexels.com

Еленин день

В этот день чтят память святой Елены, жившей в 3-4 веках. Она была матерью римского императора Константина I и прославилась своей деятельностью по распространению христианства. По ее инициативе в Иерусалиме были проведены раскопки, в ходе которых были обретены Гроб Господень, Животворящий Крест и другие реликвии. 3 июня принимались когда-то сеять лен, а если в этот день что-то мешало хозяину, то он хоть горсть семян должен был бросить в землю: "Посеешь лен на Елену – будут длинные льны".

pexels.com

Приметы на 3 июня

Рябина обильно зацвела – примета к тому, что будет хороший урожай льна.

На Елену дождь идет, а затем начинается гроза – осенью также часто будут осадки с сильными ветрами.

Вечером кузнецы стрекочут без остановки – примета того, что будет хорошая погода.

Гроза в день – нужно прислушаться к грому.

Если он звонкий – будет сильный дождь.

Тихий гром 3 июня – дождь пойдет и закончится скоро.

pexels.com

Что нельзя делать 3 июня

Нельзя ссориться, особенно с родными.

Не желательно есть мясные продукты, лучше заменить их овощами или фруктами.

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.