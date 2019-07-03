Приметы и праздники 3 июля: что нельзя делать

3 июля 2019 года церковь отмечает День святого Мефодия. Также в этот день родились Винс Кларк, британский синтипоп-музыкант, автор песен, один из основателей "Depeche Mode" и Франц Кафка.
Приметы расскажут, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.
В православной церкви 3 июля почитается память святого Мефодия, епископа Патарского, который жил на территории Малой Азии и был известен своим иноческим смирением. Занимался обучением своей паствы Закону Божию, старался бороться с ересью, проявляя силу характера и убеждений. После смерти Мефодия осталось большое количество его сочинений, посвященных защите христианства, толкованию Священного Писания.
Приметы на 3 июля
Дождь идет? Значит, еще 40 дней будет поливать.
Пауки попрятались и не плетут паутину - к непогоде и дождю.
Пауки плетут паутину - к солнечной и ясной погоде.
Жабы громко и долго квакают - к дождю.
Сны, которые приснились этой ночью - пустые и не сбываются.
Родились 3 июля
1883 — Франц Кафка (ум. 1924), чешский философ, писатель.
1960 — Винс Кларк, британский синтипоп-музыкант, автор песен, один из основателей "Depeche Mode".
1973 — Патрик Уилсон, американский актер и певец.
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