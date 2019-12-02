Приметы и праздники 3 декабря 2019: что нельзя делать

3 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Международный день инвалидов, Всемирный день компьютерной графики и Международный день борьбы с пестицидами.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Международный день инвалидов

В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией №47/3 провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов (International Day of Disabled Persons), с целью продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания широкой общественности к их проблемам.

Всемирный день компьютерной графики

В третий день декабря свой праздник традиционно отмечают компьютерные графики и дизайнеры всего мира. Идея его проведения, выдвинутая в 1998 году, принадлежит американской компании Alias.

Дата для Всемирного дня компьютерной графики выбрана в связи с тем, что она единственная в году начинается со знакового сочетания символов: 3D — 3 December.

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Международный день борьбы с пестицидами

3 декабря население планеты отмечает Международный день борьбы с пестицидами (Global No Pesticides Use Day).

Девиз Дня: "Пестициды — тупик цивилизации". Цель Дня борьбы с пестицидами — привлечь внимание мировой общественности к решению проблем, возникших в результате производства и использования этих опасных химикатов.

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Приметы 3 ноября

Если снег в этот день пойдет, то будет дождливая погода.

Снегирь поет, а сорока под стреху прячется – скоро будет вьюга.

Тетерев сидит на верхушке дерева – будет солнечная и теплая погода.

Сильный снег пошел ранним утром – днем будет ясно и солнечно.

Поленья трещат в печи – примета к тому, что будет морозный день.

Перистые облака длинной полосой изогнулись – будет метель.

Ночью и ранним утром 3 декабря идет сильный снег при слабом ветре – будет ясная погода.

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Что нельзя делать 3 ноября

Если вам нужно отправиться в дальнюю дорогу, то лучше сделайте это на следующий день.

Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружелюбны и приветливы.

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Родились 3 декабря

1722 — Григорий Сковорода (ум. 1794), украинский философ, поэт, педагог.

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1948 — Оззи Осборн, британский рок-музыкант, певец.

1985 — Аманда Сайфред, американская актриса.

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал читателю о праздниках и памятных датах декабря.

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