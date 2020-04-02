Приметы и праздники 3 апреля: что нельзя делать в этот день

3 апреля в Украине и во всем мире отмечают Всемирный день вечеринки.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Всемирный день вечеринки

3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки (World Party Day), также известный как P-Day.

pexels.com

Приметы 3 апреля

Теплый и ясный день – сухое и ветреное лето.

Если в этот день идет дождь – летом засухи не будет.

Если в этот день лежит снег – лето будет плохим.

Ночью звезд не видно – погода в ближайшее время будет теплой.

Какова погода – таким будет и октябрь.

pexels.com

Что нельзя делать 3 апреля

В этот день запрещено ругаться и кричать - будет несчастье.

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