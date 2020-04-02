Приметы и праздники 3 апреля: что нельзя делать в этот день

3 апреля в Украине и во всем мире отмечают Всемирный день вечеринки.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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Всемирный день вечеринки
3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки (World Party Day), также известный как P-Day.
pexels.com
Приметы 3 апреля
Теплый и ясный день – сухое и ветреное лето.
Если в этот день идет дождь – летом засухи не будет.
Если в этот день лежит снег – лето будет плохим.
Ночью звезд не видно – погода в ближайшее время будет теплой.
Какова погода – таким будет и октябрь.
pexels.com
Что нельзя делать 3 апреля
В этот день запрещено ругаться и кричать - будет несчастье.
pexels.com
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