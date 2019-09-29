Приметы и праздники 29 сентября: что нельзя делать

29 сентября в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников, среди которых стоит отметить Рош ха-Шана (еврейский Новый год).

Также отмечается Всемирный день сердца, Международный день глухих. У католиков – День святого Михаила. В Украине – годовщина расстрелов в Бабьем Яру. Приметы расскажут, какой будет погода, о OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что означает эта дата.

Праздники 29 сентября

Рош ха-Шана (еврейский Новый год)

Рош ха-Шана

Отмечается в 2019 году с 29 сентября по 1 октября. Праздник символизирует начало нового года и завершение года уходящего. Существует предание, что в эти дни Бог отмечает в Книге жизни, какая судьба ожидает в наступающем году каждого из людей. В праздник евреям предписано проанализировать поступки и подготовиться к начинающемуся году. В этот день дарят друг другу подарки, посылают поздравления тем, кто далеко. Семья собирается за столом, который украшают традиционные праздничные блюда.

Всемирный день сердца

Всемирный день сердца (иллюстрация) pixabay

Впервые был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Эту акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и другие организации. Цель — повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний, инициировать профилактические меры в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах населения.

Международный день глухих

Международный день глухих (иллюстрация) pixabay

Отмечаемый ежегодно в последнее воскресенье сентября, был учрежден в 1951 году в честь создания Всемирной федерации глухонемых. Он завершает последнюю полную неделю сентября. Цель — повышение информированности международного сообщества о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются люди, которые не слышат.

Годовщина начала расстрелов в Бабьем Яру

Расстрел в Бабьем Яру Документальные кадры (YouTube)

29 сентября 1941 года по приказу еврейскому населению нужно было явиться в Киев к 8 часам утра в назначенную точку сбора с документами и ценными вещами. За невыполнение приказа полагался расстрел. По городу было расклеено около 2 тысяч объявлений. Сообщалось, будто будет проводиться перепись населения. Большинство из пришедших составляли женщины, дети и старики. За пропускным пунктом собирали группы людей, у которых отбирались вещи. Затем евреев согнали в насыпи на краю оврага глубиной 20-25 метров, на противоположном краю которого находился пулеметчик. После того, как ров заполнялся 2-3 слоями трупов, сверху их присыпали землей.

День святого Михаила

Святой Михаил Азбука веры

Отмечаемый в католической церкви 29 сентября. Почитание Архангела Михаила издревле было связано с верой в торжество добра над злом. В иконографии Михаил часто изображался как воин-защитник, покровитель народа Божьего в его борьбе за свободу. В Ирландии в средние века авторитет архангела Михаила не уступал авторитету Богоматери.

Приметы 29 сентября

Звезды к утру мерцают – к плохой погоде.

Теплая и сухая погода – к поздней и мягкой зиме.

Гром – зима будет без снега.

Луна в кругу – к сухому лету.

Крот или мышь делают запасы – к суровой зиме.

Гуси и скворцы не отлетают – осень будет затяжной.

Галки собираются стаями и кричат – к ясной погоде.

Пауки во время дождя паутину плетут – скоро будет сухо.

Что нельзя делать 29 сентября

В этот день запрещено ловить рыбу, переезжать, завидовать, злиться, ругаться и делать тяжелую работу.

Кто родился 29 сентября

Сильвио Берлускони (83 года)

Сильвио Берлускони flickr.com

Итальянский государственный и политический деятель, четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии. Дебютировал в итальянской политике в 57 лет и стал первым мультимиллиардером, возглавившем правительство европейского государства.

Андрей Шевченко (43 года)

Андрей Шевченко instagram/andriyshevchenko

Украинский футболист, игравший на позиции нападающего, лучший бомбардир в истории сборной Украины. С 15 июля 2016 года — главный тренер сборной Украины, обладатель "Золотого мяча" 2004 года. Дважды – лучший бомбардир Лиги чемпионов, и дважды – чемпионата Италии.

Евгений Коноплянка (30 лет)

Евгений Коноплянка instagram/konoplyanka.official

Украинский футболист, полузащитник клуба "Шахтёр" и вице-капитан национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины, молодежную сборную до 21 года.

Дельфин (48 лет)

Дельфин instagram/dolphinmusic

Андрей Лысиков – российский поэт и музыкант, бывший участник и автор песен хип-хоп трио "Мальчишник", группы "Дубовый Гаайъ" и проекта "Мишины дельфины".

Как сообщал OBOZREVATEL, на еврейский Новый год принято поздравлять знакомых и близких с праздником. Как это сделать, читайте в нашем материале.

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