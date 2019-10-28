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29 октября • обновлено в 00:27
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Приметы и праздники 29 октября: что нельзя делать

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29 октября в Украине и во всем мире отмечается несколько важных праздников, среди которых стоит отметить День военного финансиста Украины и Всемирный день борьбы с инсультом.

Также отмечается Всемирный день псориаза, в народе – Лонгин Сотник, а день ангела у Алексея и Георгия. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

Праздники 29 октября

День военного финансиста Украины

День военного финансиста (иллюстрация)

День военного финансиста (иллюстрация)

pinterest

Праздник был учрежден в 1999 году приказом министра обороны Украины. Главная цель — повышение авторитета военнослужащих в финансово-экономических органах, а также укрепление престижа финансовой службы Вооруженных сил Украины в целом.

Всемирный день борьбы с инсультом

День борьбы с инсультом (иллюстрация)

День борьбы с инсультом (иллюстрация)

pixabay

Праздник был установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006 году. Цель –призыв к срочным активным действиям во всемирной борьбе против этого заболевания. Сегодня в организацию входят более 3,5 тысячи индивидуальных членов и более 60 организаций из 85 стран.

Всемирный день псориаза

День псориаза (иллюстрация)

День псориаза (иллюстрация)

pixabay

В 2004 году Международная федерация ассоциаций псориаза инициировала этот праздник. Дата в первую очередь затрагивает тех людей, которые страдают от заболевания, а также врачей-дерматологов, лечащих людей от недуга. Около 3% населения мира страдают от псориаза или псориатического артрита.

Лонгин Сотник

Мученик Лонгина

Мученик Лонгина

Азбука веры

В этот день православные почитают память мученика Лонгина. По преданию, римский воин Гай Кассий Лонгин, носивший звание сотника, входил в число стражей места распятия Христа. Во время казни кровь Спасителя брызнула воину на глаза, исцелив от катаракты. С этого момента Лонгин уверовал, что Иисус был сыном Божьим.

Приметы 29 октября

  • Сильный и порывистый ветер – к дождю.

  • Юго-западный ветер – к ненастью.

  • Дождь утром идет – скоро закончится.

  • Облака на небе редкие – к морозной погоде.

  • Мутная и бледная луна – к снегу и морозу.

  • Ночью небо звездное – к хорошей погоде.

  • Домашняя птица на одной лапе стоит – к похолоданию.

Что нельзя делать 29 октября

В этот день запрещено ругаться и быть в плохом настроении – к неудачам и несчастью.

Кто родился 29 октября

Алексей Горбунов (58 лет)

Алексей Горбунов

Алексей Горбунов

Kate Kondratieva / Facebook

Советский и украинский актер театра и кино, народный артист Украины. Фильмы: "Бюро легенд", "Правило боя", "Дикое поле", "Графиня де Монсоро" и другие.

Вайнона Райдер (48 лет)

Вайнона Райдер

Вайнона Райдер

instagram/winonaryderofficial

Американская актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер, дважды была номинирована на премию "Оскар" за роли в фильмах "Эпоха невинности" и "Маленькие". Последняя работа – сериал "Очень странные дела", где она играет одну из главных ролей.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 31 октября на 1 ноября в мире будут отмечать Хэллоуин. Узнать историю и традиции можно в нашем материале. Также были названы самые популярные костюмы на праздник.

Более того, OBOZREVATEL предложил идеи жутких поздравлений с Хэллоуином и оригинального маникюра.

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Персоны
Вайнона Райдер Алексей Горбунов
Тег
праздник
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