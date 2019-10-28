Приметы и праздники 29 октября: что нельзя делать

29 октября в Украине и во всем мире отмечается несколько важных праздников, среди которых стоит отметить День военного финансиста Украины и Всемирный день борьбы с инсультом.
Также отмечается Всемирный день псориаза, в народе – Лонгин Сотник, а день ангела у Алексея и Георгия. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.
Праздники 29 октября
День военного финансиста Украины
День военного финансиста (иллюстрация)
Праздник был учрежден в 1999 году приказом министра обороны Украины. Главная цель — повышение авторитета военнослужащих в финансово-экономических органах, а также укрепление престижа финансовой службы Вооруженных сил Украины в целом.
Всемирный день борьбы с инсультом
День борьбы с инсультом (иллюстрация)
pixabay
Праздник был установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006 году. Цель –призыв к срочным активным действиям во всемирной борьбе против этого заболевания. Сегодня в организацию входят более 3,5 тысячи индивидуальных членов и более 60 организаций из 85 стран.
Всемирный день псориаза
День псориаза (иллюстрация)
pixabay
В 2004 году Международная федерация ассоциаций псориаза инициировала этот праздник. Дата в первую очередь затрагивает тех людей, которые страдают от заболевания, а также врачей-дерматологов, лечащих людей от недуга. Около 3% населения мира страдают от псориаза или псориатического артрита.
Лонгин Сотник
Мученик Лонгина
Азбука веры
В этот день православные почитают память мученика Лонгина. По преданию, римский воин Гай Кассий Лонгин, носивший звание сотника, входил в число стражей места распятия Христа. Во время казни кровь Спасителя брызнула воину на глаза, исцелив от катаракты. С этого момента Лонгин уверовал, что Иисус был сыном Божьим.
Приметы 29 октября
Сильный и порывистый ветер – к дождю.
Юго-западный ветер – к ненастью.
Дождь утром идет – скоро закончится.
Облака на небе редкие – к морозной погоде.
Мутная и бледная луна – к снегу и морозу.
Ночью небо звездное – к хорошей погоде.
Домашняя птица на одной лапе стоит – к похолоданию.
Что нельзя делать 29 октября
В этот день запрещено ругаться и быть в плохом настроении – к неудачам и несчастью.
Кто родился 29 октября
Алексей Горбунов (58 лет)
Алексей Горбунов
Kate Kondratieva / Facebook
Советский и украинский актер театра и кино, народный артист Украины. Фильмы: "Бюро легенд", "Правило боя", "Дикое поле", "Графиня де Монсоро" и другие.
Вайнона Райдер (48 лет)
Вайнона Райдер
instagram/winonaryderofficial
Американская актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер, дважды была номинирована на премию "Оскар" за роли в фильмах "Эпоха невинности" и "Маленькие". Последняя работа – сериал "Очень странные дела", где она играет одну из главных ролей.
Как сообщал OBOZREVATEL, с 31 октября на 1 ноября в мире будут отмечать Хэллоуин. Узнать историю и традиции можно в нашем материале. Также были названы самые популярные костюмы на праздник.
Более того, OBOZREVATEL предложил идеи жутких поздравлений с Хэллоуином и оригинального маникюра.
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