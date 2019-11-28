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29 ноября • обновлено в 10:41
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Приметы и праздники 29 ноября 2019: каким будет этот день

9.3т
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29 ноября в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Черная пятница и Всемирный день отказа от покупок.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 29 ноября 2019: каким будет этот день

pexels.com

Новости
Матвеев день 29 ноября: что нельзя делать в этот день

Черная пятница

Ежегодно в первую пятницу после американского Дня Благодарения стартует знаменитая Черная пятница (Black Friday). В этот день магазины устраивают скидки и распродажи.

Приметы и праздники 29 ноября 2019: каким будет этот день

Всемирный день отказа от покупок

День отказа от покупок отмечают в первую пятницу после американского Дня благодарения, в традиционное время начала рождественских распродаж по всему миру. Именно в этот день общественные активисты призывают максимально здраво относиться к своим покупкам и протестуют против общества потребления.

Приметы и праздники 29 ноября 2019: каким будет этот день

Приметы 29 ноября

  • Если в этот день идет снег, то начнутся сильные метели.

  • Ветреная погода – к холодной и вьюжной зиме.

  • Если за окном мороз, то и зима суровой будет.

  • Облака низко по небу плывут – к стуже.

  • Чем теплее погода, тем холоднее зима будет.

  • Выпавший снег будет до весны лежать.

Приметы и праздники 29 ноября 2019: каким будет этот день

pexels.com

Что нельзя делать 29 ноября

  • Одеть вещи наизнанку – к неудаче.

  • Дома свистеть нельзя, иначе тараканы заведутся, а избавиться от них будет непросто.

  • На столе не сиди – беда случится.

  • Нельзя ходить в одном носке, тапочке или чулке, иначе умрет кто-то из родственников.

  • С человеком через порог не разговаривайте, а то поссоритесь.

Приметы и праздники 29 ноября 2019: каким будет этот день

pexels.com

Родились 29 ноября

1832 — Луиза Мэй Олкотт (ум. 1888), американская писательница, феминистка, первая в истории женщина, зарегистрировавшаяся для участия в политических выборах.

Приметы и праздники 29 ноября 2019: каким будет этот день

wikipedia.org

1976 — Анна Кей Фэрис, американская киноактриса.

Приметы и праздники 29 ноября 2019: каким будет этот день

wikipedia.org

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также начнется последний многодневный пост.

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Автор
Мария Дидык
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