Приметы и праздники 29 ноября 2019: каким будет этот день

29 ноября в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Черная пятница и Всемирный день отказа от покупок.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

pexels.com

Черная пятница

Ежегодно в первую пятницу после американского Дня Благодарения стартует знаменитая Черная пятница (Black Friday). В этот день магазины устраивают скидки и распродажи.

Всемирный день отказа от покупок

День отказа от покупок отмечают в первую пятницу после американского Дня благодарения, в традиционное время начала рождественских распродаж по всему миру. Именно в этот день общественные активисты призывают максимально здраво относиться к своим покупкам и протестуют против общества потребления.

Приметы 29 ноября

Если в этот день идет снег, то начнутся сильные метели.

Ветреная погода – к холодной и вьюжной зиме.

Если за окном мороз, то и зима суровой будет.

Облака низко по небу плывут – к стуже.

Чем теплее погода, тем холоднее зима будет.

Выпавший снег будет до весны лежать.

pexels.com

Что нельзя делать 29 ноября

Одеть вещи наизнанку – к неудаче.

Дома свистеть нельзя, иначе тараканы заведутся, а избавиться от них будет непросто.

На столе не сиди – беда случится.

Нельзя ходить в одном носке, тапочке или чулке, иначе умрет кто-то из родственников.

С человеком через порог не разговаривайте, а то поссоритесь.

pexels.com

Родились 29 ноября

1832 — Луиза Мэй Олкотт (ум. 1888), американская писательница, феминистка, первая в истории женщина, зарегистрировавшаяся для участия в политических выборах.

wikipedia.org

1976 — Анна Кей Фэрис, американская киноактриса.

wikipedia.org

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также начнется последний многодневный пост.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!