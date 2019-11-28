Приметы и праздники 29 ноября 2019: каким будет этот день

29 ноября в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Черная пятница и Всемирный день отказа от покупок.
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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Черная пятница
Ежегодно в первую пятницу после американского Дня Благодарения стартует знаменитая Черная пятница (Black Friday). В этот день магазины устраивают скидки и распродажи.
Всемирный день отказа от покупок
День отказа от покупок отмечают в первую пятницу после американского Дня благодарения, в традиционное время начала рождественских распродаж по всему миру. Именно в этот день общественные активисты призывают максимально здраво относиться к своим покупкам и протестуют против общества потребления.
Приметы 29 ноября
Если в этот день идет снег, то начнутся сильные метели.
Ветреная погода – к холодной и вьюжной зиме.
Если за окном мороз, то и зима суровой будет.
Облака низко по небу плывут – к стуже.
Чем теплее погода, тем холоднее зима будет.
Выпавший снег будет до весны лежать.
pexels.com
Что нельзя делать 29 ноября
Одеть вещи наизнанку – к неудаче.
Дома свистеть нельзя, иначе тараканы заведутся, а избавиться от них будет непросто.
На столе не сиди – беда случится.
Нельзя ходить в одном носке, тапочке или чулке, иначе умрет кто-то из родственников.
С человеком через порог не разговаривайте, а то поссоритесь.
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Родились 29 ноября
1832 — Луиза Мэй Олкотт (ум. 1888), американская писательница, феминистка, первая в истории женщина, зарегистрировавшаяся для участия в политических выборах.
wikipedia.org
1976 — Анна Кей Фэрис, американская киноактриса.
wikipedia.org
Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также начнется последний многодневный пост.
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