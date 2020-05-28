Приметы и праздники 29 мая: что нельзя делать в этот день

29 мая 2020 года в Украине и во всем мире отмечают Всемирный день здорового пищеварения, Международный день миротворцев ООН и День Федора Житника.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

pexels.com

Всемирный день здорового пищеварения

29 мая отмечается Всемирный день здорового пищеварения, учрежденный в день принятия Устава Всемирной организации гастроэнтерологов, ВОГ в 1958 году. Инициируя ежегодное проведение этого Дня, гастроэнтерологи всего мира пытались обратить внимание общества на проблемы нарушения пищеварения у человека, рост числа этих проблем, а также рост количества людей с подобными проблемами.

pexels.com

Международный день миротворцев ООН

В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией объявила 29 мая Международным днем миротворцев Организации Объединенных Наций. В последние годы было принято решение отмечать его проведением мероприятий, объединенных общей темой, которая меняется каждый год. Эта дата призвана воздать должное самопожертвованию и самоотверженной преданности миротворцев, несущих службу по всему миру.

pexels.com

День Федора Житника

Православная церковь 29 мая чтит память Преподобного Феодора Освященного. Он происходил из Египта и был сыном богатых и знатных родителей-христиан. В 14 лет он тайно ушел из дома и поселился в одном из монастырей. Святой Феодор управлял Тавеннисским монастырем, а позднее стал во главе всех Фиваидских обителей. Он прославился святостью жизни и даром чудотворений. Почил Преподобный Феодор в глубокой старости, в 368 году.

Приметы на 29 маяк

Если к Житнику зацвела рябина – установится тепло и холодов уже не будет.

Если 29 мая идет дождь и слышно кваканье лягушек в водоемах – погода скоро наладится.

На озерах появились кувшинки – к устойчивому летнему теплу.

29 мая гремит гром – будет хороший урожай зерна.

Ласточки в день Житника на гнезда садятся – июнь будет жарким.

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.