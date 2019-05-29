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Приметы и праздники 29 мая 2019: что нельзя делать

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29 мая 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат. Так, в этот день празднуют свой День рождения музыкант, певец, гитарист и главный автор песен британской рок-группы "Oasis" Ноэль Галлахер и певица, экс-солистка группы "Spice Girls" Мелани Браун.

Также 28 мая отмечается Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций и Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом. Приметы могут подсказать, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Приметы и праздники 29 мая 2019: что нельзя делать

pexels.com

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Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом

Ежегодно в последнюю среду мая во многих странах мира проводится Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом или Всемирный день рассеянного склероза (World Multiple Sclerosis Day). Он был учрежден в 2009 году с целью распространения информации о данном заболевании, его профилактике и лечении, а также для консолидации усилий национальных и региональных организаций в рамках Глобального движения против рассеянного склероза.

Приметы и праздники 29 мая 2019: что нельзя делать

pexels.com

Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций

В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (57/129) объявила 29 мая Международным днем миротворцев Организации Объединенных Наций (International Day of United Nations Peacekeepers). Эта дата призвана воздать должное самопожертвованию и преданности миротворцев, несущих службу по всему миру.

Миротворцы ООН

Миротворцы ООН

Приметы 29 мая

  • Зацвела рябина – скоро наступят очень теплые дни;

  • Гром гремит – примета к тому, что будет хороший урожай зерна;

  • Лягушки квакают во время дождя – примета к тому, что погода вскоре улучшится;

Приметы и праздники 29 мая 2019: что нельзя делать

pexels.com

Родились 29 мая

1967 — Ноэль Галлахер, английский музыкант, певец, гитарист и главный автор песен британской рок-группы "Oasis".

1975 — Мелани Браун, английская певица, экс-солистка группы "Spice Girls".

Как ранее писал OBOZREVATEL, 6 июня православные христиане будут отмечать важный праздник - Вознесение Господне. Согласно Евангелию, Иисус Христос после своего воскрешения больше месяца пребывал на земле среди своих учеников и паствы. А по истечении этого срока он собрал апостолов благословил их и во плоти вознесся на небо.

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Тема
Праздники
Персоны
Spice GirlsOasis
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