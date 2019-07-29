Приметы и праздники 29 июля 2019: что нельзя делать

29 июля 2019 года в Украине отмечают День сил специальных операций ВСУ, в мире празднуют Международный День тигра, а в народе встречают Финогеев день, считающийся самым жарким в году.

Приметы в этот день могут подсказать, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

День сил специальных операций ВСУ создали в 2016 году. С тех пор 29 августа украинские спецназовцы празднуют свой профессиональный праздник. Спецназ нашей страны ежедневно защищает граждан, рискуя собственной жизнью.

Фото: facebook/usofcom

Международный день тигра —праздник, установленный на Международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигров на Земле. Одной из главных целей проведения Международного дня тигра в разных странах является информирование общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты.

Фото: turamania.ru

Финогеев день. Считалось, что это самый знойный летний день, крестьяне в этот период начинали жать рожь. Главная примета: частые туманы — начало грибной поры.

Фото: www.piterburger.ru

Приметы 29 июля

Дождливый день — урожай будет хорошим.

Густой туман — грибной год будет.

Полевые мыши едят посевы — будет длинная и морозная зима.

Идет дождь — жди хорошего урожая хлеба.

Что нельзя делать 29 июля

В этот день повышен риск пищевых отравлений, бытовых травм и дорожных аварий.

Если вы водитель — будьте внимательны за рулем или же не садитесь сегодня в автомобиль.

Кто родился 29 июля

Анна Бессонова — украинская гимнастка, абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике 2007 года, двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр 2004 и 2008 годов.

Анна Бессонова Фото: topsweet.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июля 2019 года некоторым знакам Зодиака следует приготовиться, поскольку день в понедельник будет не из легких.

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