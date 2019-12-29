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29 декабря • обновлено в 10:28
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Приметы и праздники 29 декабря: что нельзя делать в этот день

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26 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых День Святого Семейства и Международный день виолончели.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 29 декабря: что нельзя делать в этот день

pexels.com

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Международный день виолончели

Международный день виолончели или День виолончелиста – неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки, который отмечается ежегодно 29 декабря.

День Святого Семейства

Каждое последнее воскресенье декабря, следующее за Рождеством Христовым, католики отмечают День Святого Семейства. Когда же празднование Рождества выпадает на воскресный день, набожные католики поминают и чтят Святое Семейство 30 декабря.

Приметы и праздники 29 декабря: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы 29 декабря

  • Если в этот день много инея, значит на Рождество будет теплая погода;

  • Если сегодня установилась холодная погода, то вся зима будет морозная;

  • Какая погода будет 29 декабря, такая же будет и в апреле;

  • Если сегодня мороз все стекла узорами исписал, то три недели еще продержатся суровые холода.

Приметы и праздники 29 декабря: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Родились 29 декабря

1965 — Декстер Холланд, вокалист панк-рок группы "The Offspring".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал читателю о праздниках и памятных датах декабря.

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Автор
Мария Дидык
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