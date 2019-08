Приметы и праздники 29 августа: что нельзя делать

29 августа в Украине и во всем мире отмечается несколько праздников и памятных дат. Среди них: Международный день действия против ядерных испытаний.

Также Ореховый (Хлебный, Третий) Спас, празднование в честь перенесения Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа, в честь иконы Божьей Матери Феодоровской и годовщина выхода украинских бойцов с Иловайска. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Праздники 29 августа

Международный день действий против ядерных испытаний

Испытание ядерного оружия pixabay

Утвержден на 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в декабре 2009 года. Дата призвана активизировать усилия ООН, государств мира, межправительственных и неправительственных организаций в деле прекращения ядерных испытаний. Это необходимое условие для создания безопасного мира.

Ореховый Спас pinterest

В этот день наши предки выпекали хлеб, собирали орехи, ходили в церковь и делали заготовки к зиме. С полей убирали пшеницу, а хозяйки ткали полотно.

Празднование в честь перенесения Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа

Спас Нерукотворный Википедия

По преданию, во времена проповеди Спасителя в городе Едессе правил Авгарь был поражен по всему телу проказой. Правитель уверовал в Спасителя и написал письмо живописцу Ананию с просьбой написать изображение Божественного Учителя. Художник пришел в Иерусалим, чтобы написать портрет Иисуса, но ему никак не удавалось это сделать. Тогда Господь подозвал его и вручил письмо для Авгаря, умыл лицо, отер его убрусом (холстом), и на нем отпечатлелся Его Божественный Лик. Правитель получил исцеление.

Позже, 29 августа, Нерукотворный Образ Спасителя и то письмо, которое он написал Авгарю, были перенесены духовенством в Константинополь, в Фаросскую церковь Пресвятой Богородицы.

Празднование в честь иконы Божьей Матери Феодоровской

Феодоровская Божья Матерь Википедия

Считается, что икона написана евангелистом Лукой. Свое название она получила от великого князя Ярослава Всеволодовича, отца Александра Невского.

Годовщина выхода украинских бойцов с Иловайская

Иловайск - 2014 bat-donbass.com

29 августа в Кривом Роге официально объявлено днем траура по погибшим воинам в зоне АТО/ООС во время боев за Иловайск. По последним данным, во время выхода украинских бойцов по "зеленому коридору" погибло 129 человек, ранено 18 человек, пропали без вести – 22, в заложники попало 10 военнослужащих.

Приметы 29 августа

Журавли улетают – на Покров будет мороз.

Дождь с грозой – к теплой осени.

Хороший урожай орехов – к морозной зиме.

Что нельзя делать 29 августа

Категорически запрещено ссориться, желать кому-то зла, отказывать бедным, ходить в лес без оберега. Также нельзя отказываться от работы и лениться.

Кто родился 29 августа

Майкл Джексон instagram /michaeljackson

Родился 29 августа 1958 года – умер 25 июня 2009. Легендарный американский певец, танцор, актер, самый успешный исполнитель в истории поп-музыки, известен как "Король поп-музыки", обладатель 15 премий "Грэмми" и сотен других наград, занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Хиты: Bad, Smooth Criminal, Black or White, You Are Not Alone и другие.

Марина Александрова instagram /mar_alexandrova

Известная российская актриса театра и кино. Роли: "Стритрейсеры", "Высоцкий. Спасибо, что живой", "Срочно! Ищу мужа", "Палач" и другие.

Карла Гуджино в фильме "Хранители"

Американская актриса, известная по ролям в следующих фильмах: "Дети шпионов", "Призраки дома на холме", "Разлом Сан-Андреас", "Ночь в музее", "Игра Джеральда", "Хранители" и другие.

