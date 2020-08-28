Приметы и праздники 29 августа: что нельзя делать в Ореховый Спас

В субботу, 29 августа православные христиане отмечают Третий Спас. Праздник также называют Ореховым Спасом или Хлебным Спасом. В этот день принято почитать Нерукотворный образ Христа Спасителя. В Украине также почитают погибших бойцов в Иловайске на востоке Украины.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

Ореховый или Хлебный Спас

В этот день принято почитать Нерукотворный образ Христа Спасителя. Название Ореховый Спас праздник получил, потому что народ заготавливал орехи на зиму. А еще эта дата замыкает Успенский пост.

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Первой орехи собирать должна была самая старшая женщина в селении. После похода в лес было принято высыпать добычу на полотно, вокруг которого стелили скатерти с яствами. Так праздновали конец лета и начало осени.

Годовщина выхода украинских бойцов с Иловайска

29 августа в Украине официально объявлено днем траура по погибшим воинам в зоне АТО/ООС во время боев за Иловайск. По последним данным, во время выхода украинских бойцов по "зеленому коридору" погибло 129 человек, ранено 18 человек, пропали без вести – 22, в заложники попало 10 военнослужащих.

Иловайск в 2014 году bat-donbass.com

Приметы 29 августа

Журавли улетают – на Покров будет мороз.

Дождь с грозой – к теплой осени.

Хороший урожай орехов – к морозной зиме.

Что нельзя делать 29 августа

Нельзя отказываться от работы и лениться, потому что во время Третьего Спаса люди собирали урожай и готовились к зиме.

Нужно обязательно помогать тем, кто нуждается и нельзя отказывать детям, бедным и больным.

Во время Третьего Спаса нельзя выходить в лес без какого-то оберега, потому что там можно встретиться с злыми силами.

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