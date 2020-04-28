Приметы и праздники 29 апреля: что нельзя делать в этот день

Мария Дидык Праздники 20:00, 28.04.2020 Обновлено: 20:06, 28.04.2020

29 апреля 2020 года в Украине и во всем мире отмечают Международный день танца.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

pexels.com

Международный день танца

Ежегодно 29 апреля по всему миру отмечается Международный день танца (International Dance Day). Этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца (International Dance Council, CID) ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра (Jean-Georges Noverre), реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как "отец современного балета".

pexels.com

Приметы 29 апреля

  • Орешник "запылал" - пора лес сажать.

  • Зацвела ольха - гречиху пора засевать.

  • Если овраги "заиграют", а затем подмерзнут - урожаю помехи будут.

pexels.com

Что нельзя делать 29 апреля

  • Нельзя ругаться в доме и устраивать разборки, считается, что это приведет к серьезным последствиям.

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

Комментировать
Lady Праздники

Смотрите также

Моносброд имел народ в виду: теперь вы увидели, что избрали?

В Украине продлят карантин, но не для всех: когда заработает метро и откроются магазины

Всю ночь лил дождь, а она искала дорогу: появились новые детали о погибшей на Харьковщине девочке

"Не обляпайтесь": сеть отреагировала на скандал с рестораном нардепа Тищенко

Икра за 5 тысяч и пицца за 2: чем кормят випов в ресторане Тищенко. Цены