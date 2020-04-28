Приметы и праздники 29 апреля: что нельзя делать в этот день
29 апреля 2020 года в Украине и во всем мире отмечают Международный день танца.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
Международный день танца
Ежегодно 29 апреля по всему миру отмечается Международный день танца (International Dance Day). Этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца (International Dance Council, CID) ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра (Jean-Georges Noverre), реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как "отец современного балета".
Приметы 29 апреля
Орешник "запылал" - пора лес сажать.
Зацвела ольха - гречиху пора засевать.
Если овраги "заиграют", а затем подмерзнут - урожаю помехи будут.
Что нельзя делать 29 апреля
Нельзя ругаться в доме и устраивать разборки, считается, что это приведет к серьезным последствиям.
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