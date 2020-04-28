Приметы и праздники 29 апреля: что нельзя делать в этот день

29 апреля 2020 года в Украине и во всем мире отмечают Международный день танца.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Международный день танца

Ежегодно 29 апреля по всему миру отмечается Международный день танца (International Dance Day). Этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца (International Dance Council, CID) ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра (Jean-Georges Noverre), реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как "отец современного балета".

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Приметы 29 апреля

Орешник "запылал" - пора лес сажать.

Зацвела ольха - гречиху пора засевать.

Если овраги "заиграют", а затем подмерзнут - урожаю помехи будут.

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Что нельзя делать 29 апреля

Нельзя ругаться в доме и устраивать разборки, считается, что это приведет к серьезным последствиям.

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Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.