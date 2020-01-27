Приметы и праздники 28 января: что нельзя делать в Павлов день

28 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. Так, празднуют Международный день защиты персональных данных и Павлов день.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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Павлов день
День получил свое название в честь церковного праздника — дня памяти преподобного Павла Фивейского. Его также называют Павлом Египетским или Павлом Отшельником.
Павел Фивейский был первым христианским монахом и прожил в отшельничестве 91 год; питался финиками и хлебом, которые приносил ему ворон, а от холода укрывался пальмовыми листьями.
В народе этот день получил еще одно название — День колдунов. Люди верили, что в этот день колдуны и колдуньи могут передавать ученикам свое искусство. В Павлов день советовали остерегаться порчи и сглаза. Люди в Павлов день чаще и молились, и стучали по дереву, и плевали через плечо.
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Международный день защиты персональных данных
Ежегодно 28 января, начиная с 2007 года, отмечается Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day). Это праздник был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь
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Приметы на 28 января
Ветреная погода на Павла сулит сырой год.
Звездная ночь – к хорошему урожаю льна.
Звезды сильно блестят – к морозу, тусклые – к теплу.
Тучи с севера – к холодам.
Снежный буран днем – к крепкому морозу ночью.
Узоры на окнах в виде ржаных колосьев вниз завитками – к хорошему урожаю.
Звезды с неба "сыплются" ‒ к холодам.
Снегири защебетали ‒ к перемене погоды.
Воробьи на деревьях сидят и не чирикают – к снегу.
Вороны каркают – к оттепели, запрятались – к похолоданию.
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Что нельзя делать 28 января
В этот день можно легко получить сглаз, поэтому желательно не выходить из дома и носить на себе оберег.
Не стоит выяснять отношения, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.
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