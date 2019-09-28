Приметы и праздники 28 сентября: что нельзя делать

28 сентября в Украине и во всем мире отмечают целый ряд праздников, среди которых отдельно следует отметить Всемирный день борьбы против бешенства.

В народе же в этот день – Никита Гусятник. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что значит этот день.

Праздники 28 сентября

Всемирный день борьбы против бешенства

День борьбы с бешенством pixabay

Праздник учрежден по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства и с 2007 года отмечается 28 сентября ежегодно. Это событие призвано привлечь внимание к проблеме распространения бешенства, а также к ее последствиям. Всего в мире эта болезнь встречается более чем в 150 странах. Мероприятия, посвященные международному празднику, проводятся по всему миру. В частности, проходят научные симпозиумы и конференции, а также благотворительный сбор средств на вакцинацию животных.

Святой Никита Готский

Святой Никита Готский Википедия

Православные почитают в этот день память святого великомученика Никиты Готского, который жил в IV веке на берегах Дуная. Он проповедовал христианство среди соплеменников-готов и обличил в грехах правителя-язычника Атанариха, за что был арестован и подвержен пыткам. Праведник не отрекся от веры, потому его приговорили к смерти на костре. Однако огонь не оплавил его кожу. Мощи Никиты Готского были перенесены в Константинополь.

День Никиты Гусятника (Никиты Репореза)

День Никиты Гусятника pixabay

В народе в этот день начинался забой гусей, откормленных за лето. Дикие птицы улетали в теплые края, в связи с чем охотники выходили на последний промысел. Потом мясо шло в продажу, а гусь был главным блюдом на столе. Также в это время убирали репу с грядок и обрезали у нее ботву. Потому праздник имеет несколько названий.

Приметы 28 сентября

Гусь лапу поднял – к стуже.

Гусь нос прячет под крыло – к ранней зиме, в воде полощется – к потеплению.

Гуси высоко летят – к весеннему полноводью.

На дворе стоит ясная погода – к ветреному дню.

Дождь идет – к поздней и сырой весне.

Много муравейников в лесу – к холодной зиме.

Утки ныряют в пруду – к дождю.

Что нельзя делать 28 сентября

Серьезную работу и нововведения лучше отложить. Запрещено стричь и красить волосы, играть свадьбу. Также не рекомендуется делать уборку по дому.

Кто родился 28 сентября

Конфуций

Конфуций Encyclopedia Britannica.

Древний мыслитель и философ Китая родился 28 сентября 551 года до Рождества Христова. Его учение оказало глубокое влияние на жизнь Восточной Азии, став основой философской системы – конфуцианство, которое подразумевает: самовоспитание, добросердечие, справедливость, прямоту, мудрость и лояльность. Конфуций основал первый университет и систематизировал летописи, составленные в разных княжествах.

Брижит Бардо (85 лет)

Брижит Бардо Википедия

Французская актриса, певица, фотомодель, писательница и защитница животных, которая была одним из секс-символов 1950—1960-х годов. Фильмы: "И Бог создал женщину", "Парижанка", "Истина", "Презрение", "Вива Мария!" и другие.

Владимир Турчинский (Динамит)

Владимир Турчинский Кадр из видео

Умер на 47 году жизни 16 декабря 2009 года. Российский спортсмен, рекордсмен в силовых видах спорта, теле- и радиоведущий, шоумен, актер и предприниматель. Бывший президент Всероссийской федерации силового экстрима. Был депутатом муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Вешняки в Москве.

Хилари Дафф instagram/hilaryduff

Американская актриса, певица, писательница, бизнесвумен, модель, продюсер, дизайнер одежды и духов. Актерскую карьеру начала еще в детстве. Фильмы "История золушки", "Суперзвезда", "Агент Коди Бэнкс", сериалы: "Сплетница", "Лиззи Магуайер" и другие.

Остап Вишня – день смерти

Остап Вишня heroes.profi-forex.org

В этот день, в 1956 году, скончался великий украинский писатель, юморист и сатирик, которого в течение 10 лет держали в сталинских лагерях. Существует три экранизации по мотивам произведений Вишни: "Зенитка", мультфильм "Парасолька на полюванні", "Ни пуха, ни пера".

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