Приметы и праздники 28 ноября: что нельзя делать в этот день

28 ноября в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Всемирный день сострадания и День благодарения. Также в этот день родились Жан-Батист Люлли и Александр Блок.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Всемирный день сострадания

Всемирный день сострадания (World Compassion Day, WCD), или Всемирный день милосердия, отмечается в мире ежегодно 28 ноября. Инициатором учреждения этого гуманного праздника выступил индийский поэт, журналист и общественный деятель – Притиш Нанди (Pritish Nandy). Главная идея Дня – пропаганда образа жизни на основе ахимсы.

Ахимса – это поведение и принцип действий, при которых первое требование – ненанесение вреда и боли любой живой форме.

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День благодарения

В четвертый четверг ноября в США отмечают государственный праздник — День благодарения. Впервые он был отпразднован в 1621 году английскими колонистами, жившими в Плимутской колонии. Пуритане привнесли в этот праздник глубокий религиозный смысл — они видели в нем способ поблагодарить Всевышнего за милости. В этот день все члены семьи обязательно должны сходить в церковь, а после службы собраться за праздничным столом.

День благодарения стал национальным праздником после соответствующего указа первого президента страны Джорджа Вашингтона в 1789 году.

Приметы 28 ноября

Снег лежит 28 ноября, к весне он не растает.

Сильный ветер на Гурия, непогода продлится до Николая.

Непогода на Гурия, май будет таким же.

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Что нельзя делать 28 ноября

28 ноября нельзя спорить, ссориться, сквернословить, злиться и начинать новые дела.

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Родились 28 ноября

1632 — Жан-Батист Люлли (ум. 1687), французский композитор, скрипач, дирижер.

wikipedia.org

1880 — Александр Блок (ум. 1921), русский поэт Серебряного века.

wikipedia.org

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также начнется последний многодневный пост.

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