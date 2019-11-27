Главная Новости
29 ноября • обновлено в 11:36
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Праздники

Приметы и праздники 28 ноября: что нельзя делать в этот день

56.4т
Читать материал на украинском

28 ноября в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Всемирный день сострадания и День благодарения. Также в этот день родились Жан-Батист Люлли и Александр Блок.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 28 ноября: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Новости
Комбинация цветов и "чемодан Мендель": образы Зеленской за границей разложили по полочкам

Всемирный день сострадания

Всемирный день сострадания (World Compassion Day, WCD), или Всемирный день милосердия, отмечается в мире ежегодно 28 ноября. Инициатором учреждения этого гуманного праздника выступил индийский поэт, журналист и общественный деятель – Притиш Нанди (Pritish Nandy). Главная идея Дня – пропаганда образа жизни на основе ахимсы.

Ахимса – это поведение и принцип действий, при которых первое требование – ненанесение вреда и боли любой живой форме.

Приметы и праздники 28 ноября: что нельзя делать в этот день

pexels.com

День благодарения

В четвертый четверг ноября в США отмечают государственный праздник — День благодарения. Впервые он был отпразднован в 1621 году английскими колонистами, жившими в Плимутской колонии. Пуритане привнесли в этот праздник глубокий религиозный смысл — они видели в нем способ поблагодарить Всевышнего за милости. В этот день все члены семьи обязательно должны сходить в церковь, а после службы собраться за праздничным столом.

День благодарения стал национальным праздником после соответствующего указа первого президента страны Джорджа Вашингтона в 1789 году.

Приметы и праздники 28 ноября: что нельзя делать в этот день

Приметы 28 ноября

  • Снег лежит 28 ноября, к весне он не растает.

  • Сильный ветер на Гурия, непогода продлится до Николая.

  • Непогода на Гурия, май будет таким же.

Приметы и праздники 28 ноября: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 28 ноября

28 ноября нельзя спорить, ссориться, сквернословить, злиться и начинать новые дела.

Приметы и праздники 28 ноября: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Родились 28 ноября

1632 — Жан-Батист Люлли (ум. 1687), французский композитор, скрипач, дирижер.

Приметы и праздники 28 ноября: что нельзя делать в этот день

wikipedia.org

1880 — Александр Блок (ум. 1921), русский поэт Серебряного века.

Приметы и праздники 28 ноября: что нельзя делать в этот день

wikipedia.org

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также начнется последний многодневный пост.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
2
Смешно
11
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Несмотря на Всемирный день сострадания, украинские т.е.р.р.о.р.и.с.т.ы продолжают обстреливать Л/Д.Н.Р.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги