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27 мая • обновлено в 23:47
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Приметы и праздники 28 мая: что нельзя делать в этот день

2.2т
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28 мая 2020 года в Украине и во всем мире отмечают большой христианский праздник Вознесение Господне.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 28 мая: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Вознесение Господне

Вознесение является переходящим праздником, его дата зависит от даты празднования Пасхи и выпадает на 40-й день после Светлого Христова Воскресения. Это всегда четверг. Как известно, в праздник Вознесения Господнего вспоминают восшествие Иисуса Христа на небо и завершение Его земного пути. Праздник был установлен в честь этого события, а также в память обещания о втором пришествии Спасителя.

Приметы и праздники 28 мая: что нельзя делать в этот день

Приметы на 28 мая

  • Если восход красный – летом может быть много пожаров.

  • Если зацвел можжевельник – пора заняться севом ячменя.

  • Если в воздухе много паутины – к жаркой погоде летом.

Приметы и праздники 28 мая: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 28 мая

  • выполнять работу по дому или в огороде: копать, сеять, строить, шить, стирать;

  • печалиться, думать о плохом;

  • ругаться с ближними, сквернословить;

  • в Вознесение и даже накануне нельзя совершить венчание, так как венчаний не бывает по большим праздникам.

Приметы и праздники 28 мая: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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Автор
Мария Дидык
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