Приметы и праздники 28 мая: что нельзя делать в этот день

28 мая 2020 года в Украине и во всем мире отмечают большой христианский праздник Вознесение Господне.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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Вознесение Господне
Вознесение является переходящим праздником, его дата зависит от даты празднования Пасхи и выпадает на 40-й день после Светлого Христова Воскресения. Это всегда четверг. Как известно, в праздник Вознесения Господнего вспоминают восшествие Иисуса Христа на небо и завершение Его земного пути. Праздник был установлен в честь этого события, а также в память обещания о втором пришествии Спасителя.
Приметы на 28 мая
Если восход красный – летом может быть много пожаров.
Если зацвел можжевельник – пора заняться севом ячменя.
Если в воздухе много паутины – к жаркой погоде летом.
pexels.com
Что нельзя делать 28 мая
выполнять работу по дому или в огороде: копать, сеять, строить, шить, стирать;
печалиться, думать о плохом;
ругаться с ближними, сквернословить;
в Вознесение и даже накануне нельзя совершить венчание, так как венчаний не бывает по большим праздникам.
pexels.com
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