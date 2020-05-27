Приметы и праздники 28 мая: что нельзя делать в этот день

28 мая 2020 года в Украине и во всем мире отмечают большой христианский праздник Вознесение Господне.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Вознесение Господне

Вознесение является переходящим праздником, его дата зависит от даты празднования Пасхи и выпадает на 40-й день после Светлого Христова Воскресения. Это всегда четверг. Как известно, в праздник Вознесения Господнего вспоминают восшествие Иисуса Христа на небо и завершение Его земного пути. Праздник был установлен в честь этого события, а также в память обещания о втором пришествии Спасителя.

Приметы на 28 мая

Если восход красный – летом может быть много пожаров.

Если зацвел можжевельник – пора заняться севом ячменя.

Если в воздухе много паутины – к жаркой погоде летом.

pexels.com

Что нельзя делать 28 мая

выполнять работу по дому или в огороде: копать, сеять, строить, шить, стирать;

печалиться, думать о плохом;

ругаться с ближними, сквернословить;

в Вознесение и даже накануне нельзя совершить венчание, так как венчаний не бывает по большим праздникам.

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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