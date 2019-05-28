Приметы и праздники 28 мая 2019: каким будет этот день

28 мая 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат. Так, в этот день праздную свой День рождения певица Кайли Миноуг и актриса Кэри Маллиган. В народном календаре дата получила названия Пахом Теплый.

Преподобный Пахомий Великий основал монашество в Египте, и был одним из столпов пустынножительства. Приметы в этот день могут подсказать, какой будет погода, а также будет ли хороший урожай. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

pexels.com

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Приметы 28 мая

Багряный восход солнца - к грозному пожарному лету.

Весь день тепло - лето будет теплое.

Можжевельник зацвел - пора сеять ячмень.

Ячмень сеют, пока калина цветет.

Обильные сережки на осине - к урожаю овса.

pexels.com

Родились 28 мая

1968 - Кайли Миноуг, австралийская поп-певица.

1985 - Кэри Маллиган, британская актриса театра и кино.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 6 июня православные христиане будут отмечать важный праздник - Вознесение Господне. Согласно Евангелию, Иисус Христос после своего воскрешения больше месяца пребывал на земле среди своих учеников и паствы. А по истечении этого срока он собрал апостолов благословил их и во плоти вознесся на небо.

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