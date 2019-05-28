Приметы и праздники 28 мая 2019: каким будет этот день

28 мая 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат. Так, в этот день праздную свой День рождения певица Кайли Миноуг и актриса Кэри Маллиган. В народном календаре дата получила названия Пахом Теплый.
Преподобный Пахомий Великий основал монашество в Египте, и был одним из столпов пустынножительства. Приметы в этот день могут подсказать, какой будет погода, а также будет ли хороший урожай. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.
pexels.com
Приметы 28 мая
Багряный восход солнца - к грозному пожарному лету.
Весь день тепло - лето будет теплое.
Можжевельник зацвел - пора сеять ячмень.
Ячмень сеют, пока калина цветет.
Обильные сережки на осине - к урожаю овса.
pexels.com
Родились 28 мая
1968 - Кайли Миноуг, австралийская поп-певица.
1985 - Кэри Маллиган, британская актриса театра и кино.
Как ранее писал OBOZREVATEL, 6 июня православные христиане будут отмечать важный праздник - Вознесение Господне. Согласно Евангелию, Иисус Христос после своего воскрешения больше месяца пребывал на земле среди своих учеников и паствы. А по истечении этого срока он собрал апостолов благословил их и во плоти вознесся на небо.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.