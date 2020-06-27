Приметы и праздники 28 июня: что нельзя делать в этот день

28 июня 2020 года в Украине отмечают День Конституции и День молодежи. Православная церковь в этот день чтит память святого пророка Амоса и мученика Вита Римского. По народному календарю праздник называется "Вит", "Амос", "День Фита и Амоса".

Приметы расскажут, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

День Конституции Украины

28 июня в Украине отмечается национальный государственный праздник – День Конституции. Этот день приурочен к знаменательной дате 1996 года, когда была принята первая Конституция независимого государства.

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Именно этим документом в июне 1996 года были закреплены правовые основы страны, в том числе территориальная целостность и суверенитет. Принятие основного закона повысило авторитет Украины на мировой арене.

День молодежи Украины

Этот праздник учрежден в июне 1994 года указом первого президента Украины Леонида Кравчука в поддержку инициативы молодежных объединений и организаций страны. День молодежи отмечается ежегодно в последнее воскресенье июня.

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День Фита и Амоса

Амос был простым пастухом в городе Текоа, вблизи Вифлеема в Иудее. В один из дней ему было видение: проповедовать о скором Суде Господне, эти проповеди впоследствии вошли в Библию. Амос разоблачал нечестных судей и ростовщиков, за эти деяния он был смертельно ранен.

Пророк Амос (источник – bibliya-online.ru)

Фитом на Руси прозвали святого Вита – мученика периода раннего христианства. По церковным преданиям он был сыном сицилийского сенатора-язычника. В семилетнем возрасте под влиянием своего наставника принял христианство. В 12 лет Вит отправился в Рим, где изгнал бесов из императора Диоклетиана. Правитель хотел заставить святого молиться римским богам, но тот отказался. За неповиновение Вита казнили.

Мученик Вит Римский (источник – molitvoslov.today)

В народе дату прозвали днем Фита и Амоса. Считалось, что это последний день, когда еще можно сеять рожь для хорошего урожая. Также в этот период вызревает овес, и крестьяне не пускали домашний скот в поля, чтобы животные не объелись сочной зеленью.

Приметы 28 июня

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Сильная роса – к плодородному году.

Частые туманы – к осадкам.

Домашние животные беспокойно ведут себя – перед ненастьем.

На небе появились перистые облака – в ближайшие два дня жди осадков.

Желтый цвет облаков на западе свидетельствует о том, что на следующий день будет дождь.

Что нельзя делать 28 июня

letidor.ru

Нельзя выбрасывать остатки со стола. Считается, что в этот день нужно отдавать все лишнее нуждающимся.

Рассказывать плохие сны до заката.Считается, что в таком случае они либо сбудутся, либо другим образом принесут неудачи в жизнь того, кто их видел и рассказал.

Также нельзя кричать на кого-то.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие церковные праздники отмечают в июне.