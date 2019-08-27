Приметы и праздники 28 августа: что нельзя делать

28 августа в Украине и во всем мире отмечается несколько праздников и памятных дат. Среди них: Успение Пресвятой Богородицы, в народе – Спожинки.

Также в этот день проходит открытие 76-го Венецианского кинофестиваля. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Праздники 28 августа

Успение Пресвятой Богородицы

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Один из 12 двунадесятых главных праздников Православной церкви. После вознесения Иисуса Пресвятая Богородица молилась о том, чтобы поскорее встретиться со своим сыном. Однажды ей явился Архангел Гавриил и сказал, что уже через три дня она встретится с Господом.

Перед Успением все апостолы собрались у ее ложа, и пришел сам Господь. Апостолы похоронили тело Богородицы в пещере и три дня молились. В этот день во всех православных храмах проходят торжественные богослужения.

Венецианский международный кинофестиваль

Венецианский международный кинофестиваль Википедия

Мероприятие проходит на острове Лидо (Италия) и длится около двух недель. В 2019 году открывается 76-ой по счету кинофестиваль. Он был основан в 1932 году по инициативе итальянского диктатора Бенито Муссолини. В главной программе участвуют полнометражные художественные фильмы, которые никогда не показывались публике. Их отбором занимается директор и комиссия из пяти экспертов.

В международное жюри главного конкурса фестиваля входят от 7 до 9 человек – это деятели кинематографа, искусства, культуры. Главный приз – "Золотой лев" вручается Лучшему фильму.

Спожинки

Праздник Успения знаменовал собой завершение уборки урожая пшеницы, ячменя, проса и других зерновых культур, а также заготовку семян на будущий сезон. Отсюда и название праздника — Спожинки (дожинки, обжимки). Последний сноп жнут молча, чтобы не беспокоить дух поля, который переселяется в него. В этот день принято освещать мед, яблоки и зерно.

Приметы 28 августа

28 августа - праздник pixabay

Лягушки квакают – тепло еще постоит.

Хорошая погода – Бабье лето будет прохладным.

Гроза – к дождливой и ранней осени.

Иней утром – к ранней зиме с крепкими морозами.

Радуга после дождя – к теплой и продолжительной осени.

Паутина на деревьях — к морозной зиме.

Туман – к обильному урожаю грибов.

Что нельзя делать 28 августа

В этот день нельзя ходить босиком по росе, надевать неудобную обувь. Категорически запрещено тревожить землю, резать продукты ножом и стричь волосы. Также нельзя ссориться.

Кто родился 28 августа

Кен Дженкинс (79 лет)

Кен Дженкинс в роли Боба Келсо

Американский театральный, телевизионный и киноактер. Широкую популярность получил благодаря роли циничного главврача Боба Келсо в сериале "Клиника".

Брайан Томпсон (60 лет)

Брайан Томпсон instagram/brianearlthompson

Американский актер, снимается в боевиках. Известные фильмы: "Терминатор", "Смертельная битва 2", "Ночь страха", "Кобра", "Честь и ярость", "Зачарованные" и многие другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 августа для многих знаков Зодиака станет удачным днем, но некоторым нужно поостеречься.

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