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Приметы и праздники 28 августа: что нельзя делать

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28 августа в Украине и во всем мире отмечается несколько праздников и памятных дат. Среди них: Успение Пресвятой Богородицы, в народе – Спожинки.

Также в этот день проходит открытие 76-го Венецианского кинофестиваля. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Праздники 28 августа

Успение Пресвятой Богородицы

Успение

Успение

Pinterest

Один из 12 двунадесятых главных праздников Православной церкви. После вознесения Иисуса Пресвятая Богородица молилась о том, чтобы поскорее встретиться со своим сыном. Однажды ей явился Архангел Гавриил и сказал, что уже через три дня она встретится с Господом.

Перед Успением все апостолы собрались у ее ложа, и пришел сам Господь. Апостолы похоронили тело Богородицы в пещере и три дня молились. В этот день во всех православных храмах проходят торжественные богослужения.

Венецианский международный кинофестиваль

Венецианский международный кинофестиваль

Венецианский международный кинофестиваль

Википедия

Мероприятие проходит на острове Лидо (Италия) и длится около двух недель. В 2019 году открывается 76-ой по счету кинофестиваль. Он был основан в 1932 году по инициативе итальянского диктатора Бенито Муссолини. В главной программе участвуют полнометражные художественные фильмы, которые никогда не показывались публике. Их отбором занимается директор и комиссия из пяти экспертов.

В международное жюри главного конкурса фестиваля входят от 7 до 9 человек – это деятели кинематографа, искусства, культуры. Главный приз – "Золотой лев" вручается Лучшему фильму.

Спожинки

Праздник Успения знаменовал собой завершение уборки урожая пшеницы, ячменя, проса и других зерновых культур, а также заготовку семян на будущий сезон. Отсюда и название праздника — Спожинки (дожинки, обжимки). Последний сноп жнут молча, чтобы не беспокоить дух поля, который переселяется в него. В этот день принято освещать мед, яблоки и зерно.

Приметы 28 августа

28 августа - праздник

28 августа - праздник

pixabay

  • Лягушки квакают – тепло еще постоит.

  • Хорошая погода – Бабье лето будет прохладным.

  • Гроза – к дождливой и ранней осени.

  • Иней утром – к ранней зиме с крепкими морозами.

  • Радуга после дождя – к теплой и продолжительной осени.

  • Паутина на деревьях — к морозной зиме.

  • Туман – к обильному урожаю грибов.

Что нельзя делать 28 августа

В этот день нельзя ходить босиком по росе, надевать неудобную обувь. Категорически запрещено тревожить землю, резать продукты ножом и стричь волосы. Также нельзя ссориться.

Кто родился 28 августа

Кен Дженкинс (79 лет)

Кен Дженкинс в роли Боба Келсо

Кен Дженкинс в роли Боба Келсо

Американский театральный, телевизионный и киноактер. Широкую популярность получил благодаря роли циничного главврача Боба Келсо в сериале "Клиника".

Брайан Томпсон (60 лет)

Брайан Томпсон

Брайан Томпсон

instagram/brianearlthompson

Американский актер, снимается в боевиках. Известные фильмы: "Терминатор", "Смертельная битва 2", "Ночь страха", "Кобра", "Честь и ярость", "Зачарованные" и многие другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 августа для многих знаков Зодиака станет удачным днем, но некоторым нужно поостеречься.

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Место
Украина
Тег
праздник
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