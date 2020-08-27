Приметы и праздники 28 августа: что нельзя делать на Успение Богородицы

28 августа в Украине и во всем мире православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы. В народе праздник называют Спожинки.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы – один из 12 главных праздников православной церкви. После вознесения Иисуса Пресвятая Богородица молилась о том, чтобы поскорее встретиться со своим сыном. Однажды ей явился Архангел Гавриил и сказал, что уже через три дня она встретится с Господом.

Успение Пресвятой Богородицы: традиции праздника Pixabay

Перед Успением все апостолы собрались у ее ложа, и пришел сам Господь. Апостолы похоронили тело Богородицы в пещере и три дня молились. В этот день во всех православных храмах проходят торжественные богослужения.

Что нужно сделать в Успение: главные традиции

В праздник верующие стараются посетить Всенощное Бдение в церкви, а также помолиться у иконы Успения Пресвятой Богородицы.

Желательно всей семьей помолиться Божьей Матери: считается, что в Успение Богородица слышит всех, кто обращается к ней искренне и с чистой душой.

В молитвах к Божьей Матери просят о здравии и лучшей судьбе для детей, об удачном замужестве для дочерей, крепости веры, помощи в прохождении земных испытаний.

В Успение важно помогать нуждающимся, подавать милостыню, дарить свет и любовь ближним.

Спожинки

Праздник Успения знаменовал собой завершение уборки урожая пшеницы, ячменя, проса и других зерновых культур, а также заготовку семян на будущий сезон. Отсюда и название праздника – Спожинки (дожинки, обжимки). Последний сноп жнут молча, чтобы не беспокоить дух поля, который переселяется в него.

Приметы на 28 августа: какой будет погода Pixabay

Приметы на 28 августа:

Лягушки квакают – тепло еще постоит.

Хорошая погода – Бабье лето будет прохладным.

Гроза – к дождливой и ранней осени.

Иней утром – к ранней зиме с крепкими морозами.

Радуга после дождя – к теплой и продолжительной осени.

Паутина на деревьях – к морозной зиме.

Туман – к обильному урожаю грибов.

Что нельзя делать 28 августа: запреты на Успение Пресвятой Богородицы

Работать. Праздник принадлежит к числу двунадесятых – важнейших церковных праздников, поэтому работа дома и в огороде – под запретом.

Ругаться, ссориться, злиться, говорить плохо о ком-либо. Праздник Успения нужно провести тихо, мирно, в молитве, категорически нельзя конфликтовать, особенно с родными и близкими.

Согласно суеверию, нельзя стричься молодым девушкам на выданье – чем больше волос сострижено, тем позже девица замуж выйдет.

Еще одна примета гласит, что на Успение нельзя носить неудобную обувь, иначе весь год будут неудачи.

Также нельзя ходить босиком – верили, что это приведет к затяжным болезням.

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