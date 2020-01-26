Приметы и праздники 27 января: что нельзя делать в этот день

27 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. Так, празднуют День памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии и почитают память жертв Холокоста.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

День памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии

Святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии, родилась около 280 года в Каппадокии. Ее отец Завулон происходил из знатного рода и доводился родственником святому великомученику Георгию. Мать Сусанна была сестрой Патриарха Иерусалимского.

Международный день памяти жертв Холокоста

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day), являющийся первым всемирным днем памяти жертв Холокоста. День был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7.

Приметы 27 января

Инея много – к потеплению;

Белые облака – к похолоданию;

Столб солнечного света на закате – к морозам;

Петух рано запел – к теплу, а утреннее карканье ворон – к холодам;

Звезды ярко замерцали – к морозам;

Луна бледна – к снегопаду.

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