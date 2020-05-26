Приметы и праздники 27 мая: что нельзя делать в этот день
27 мая 2020 года в Украине и во всем мире отмечают Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом и День Сидора Бокогрея.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом
Ежегодно в последнюю среду мая во многих странах мира проводится Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом или Всемирный день рассеянного склероза. Он был учрежден в 2009 году по инициативе Международной Федерации обществ рассеянного склероза с целью распространения информации о данном заболевании, его профилактике и лечении, а также для консолидации усилий национальных и региональных организаций в рамках Глобального движения против рассеянного склероза.
День Сидора Бокогрея
В этот день православная церковь чтит память святого Исидора. Бокогреем святого прозвали потому, что с его праздника прекращают дуть северные ветры — "сиверы". Люди говорили: "На день Сидора отойдут все сиверы".
Приметы на 27 мая
Холодная погода в этот день – лето тоже холодным будет.
Прилетели стрижи – значит, теплые дни впереди.
Теплая погода – огурцы хорошо уродятся.
Рано ласточки прилетели – будет хороший урожай.
Пасмурная погода 27 мая – урожая не будет.
Ласточки летают высоко в небе – погода будет теплой и солнечной.
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