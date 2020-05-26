Приметы и праздники 27 мая: что нельзя делать в этот день

Мария Дидык Праздники 22:10, 26.05.2020 Обновлено: 22:20, 26.05.2020

27 мая 2020 года в Украине и во всем мире отмечают Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом и День Сидора Бокогрея.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом

Ежегодно в последнюю среду мая во многих странах мира проводится Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом или Всемирный день рассеянного склероза. Он был учрежден в 2009 году по инициативе Международной Федерации обществ рассеянного склероза с целью распространения информации о данном заболевании, его профилактике и лечении, а также для консолидации усилий национальных и региональных организаций в рамках Глобального движения против рассеянного склероза.

День Сидора Бокогрея

В этот день православная церковь чтит память святого Исидора. Бокогреем святого прозвали потому, что с его праздника прекращают дуть северные ветры — "сиверы". Люди говорили: "На день Сидора отойдут все сиверы".

Приметы на 27 мая

  • Холодная погода в этот день – лето тоже холодным будет.

  • Прилетели стрижи – значит, теплые дни впереди.

  • Теплая погода – огурцы хорошо уродятся.

  • Рано ласточки прилетели – будет хороший урожай.

  • Пасмурная погода 27 мая – урожая не будет.

  • Ласточки летают высоко в небе – погода будет теплой и солнечной.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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