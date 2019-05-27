Приметы и праздники 27 мая 2019: что нельзя делать в этот день

27 мая 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат. Так, в этот день праздную свой День рождения актеры Крис Колфер и Пол Беттани. а также Андреем Макаревичем была основана рок-группа Машина времени.

Приметы в этот день могут подсказать, какой будет погода, а также будет ли хороший урожай. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

pexels.com

Приметы 27 мая

Холодная погода в этот день – лето тоже холодным будет.

Прилетели стрижи – значит, теплые дни впереди.

Рано ласточки прилетели – будет хороший урожай.

Пасмурная погода 27 мая – урожая не будет.

Холодная погода 27 мая – лето тоже холодным будет.

Ласточки летают высоко в небе – погода будет теплой и солнечной.

pexels.com

Родились 27 мая

1971 — Пол Беттани, английский киноактер.

1990 — Крис Колфер, американский актер, обладатель премии "Золотой глобус".

Как ранее писал OBOZREVATEL, 6 июня православные христиане будут отмечать важный праздник - Вознесение Господне. Согласно Евангелию, Иисус Христос после своего воскрешения больше месяца пребывал на земле среди своих учеников и паствы. А по истечении этого срока он собрал апостолов благословил их и во плоти вознесся на небо.

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