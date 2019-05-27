Приметы и праздники 27 мая 2019: что нельзя делать в этот день

27 мая 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат. Так, в этот день праздную свой День рождения актеры Крис Колфер и Пол Беттани. а также Андреем Макаревичем была основана рок-группа Машина времени.
Приметы в этот день могут подсказать, какой будет погода, а также будет ли хороший урожай. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.
pexels.com
Приметы 27 мая
Холодная погода в этот день – лето тоже холодным будет.
Прилетели стрижи – значит, теплые дни впереди.
Рано ласточки прилетели – будет хороший урожай.
Пасмурная погода 27 мая – урожая не будет.
Холодная погода 27 мая – лето тоже холодным будет.
Ласточки летают высоко в небе – погода будет теплой и солнечной.
pexels.com
Родились 27 мая
1971 — Пол Беттани, английский киноактер.
1990 — Крис Колфер, американский актер, обладатель премии "Золотой глобус".
Как ранее писал OBOZREVATEL, 6 июня православные христиане будут отмечать важный праздник - Вознесение Господне. Согласно Евангелию, Иисус Христос после своего воскрешения больше месяца пребывал на земле среди своих учеников и паствы. А по истечении этого срока он собрал апостолов благословил их и во плоти вознесся на небо.
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