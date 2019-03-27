Приметы и праздники 27 марта 2019: что предвещает смерть и несчастье

27 марта 2019 года отмечают несколько исторических событий, а также памятных дат. Так, в этот день празднуют Всемирный день театра, а также родился режиссер Квентин Тарантино и певица Мэрайя Кери.

Приметы на 27 марта советуют быть осторожными в этот день. До заката солнца нежелательно смотреть в зеркало, поскольку это может накликать несчастья и даже смерть. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что значит этот день для истории.

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Всемирный день театра

Всемирный день театра (World Theatre Day) установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра (International Theatre Institute, ITI) и ежегодно 27 марта отмечается Центрами ITI и международными театральными обществами. Традиционно он проходит под единым девизом: "Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами".

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Приметы 27 марта

Снег быстро тает, а на улице заметен туман – лето будет ненастным;

Нельзя точить ножи, охотиться и колоть дрова в этот день – накличешь несчастье;

Если морозный день выдался – холода еще неделю простоят;

Если 27 марта, уровень воды остался в реке прежним – примета того, что лето будет засушливое и жаркое;

Громко квохчут куры – будет ссора в семье;

27 марта нельзя смотреть в зеркало до захода солнца – несчастье накличешь;

Пожилым людям не нужно смотреться в зеркало даже после заката – это приведет к скорой смерти.

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Именины 27 марта

Михаил, Ростислав, Иван.

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Родились 27 марта

1963 - Квентин Тарантино, американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель премии "Оскар".

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1970 - Мэрайя Кэри, американская поп- и R&B-певица, автор песен, актриса и продюсер.

prykoly.ru

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