Приметы и праздники 27 июня: что нельзя делать в этот день

В субботу, 27 июня 2020 года православные христиане чтят память Святого Елисея. По народному календарю праздник называется Елисея Гречкосея. В мире отмечают Всемирный день рыболова.

OBOZREVATEL рассказывает читателю о значении этих праздников, а также, что нельзя делать 27 июня и какие народные приметы актуальны в этот день.

Елисей Гречкосей

По народному календарю, 27 июня православные верующие отмечают день памяти пророка Элишы. На Руси его называли Елисей. По преданиям, Елисей всю жизнь был крепок в своей вере. Он пророчествовал до глубокой старости. Существуют поверья, что он обладал целительной силой и творил чудеса.

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Этот день получил название Елисей Гречкосей не случайно. 27 июня крестьяне продолжали сеять гречиху. Народ вызывал дождь, заклиная травы, просил небеса пролиться на сухую землю. Люди верили, что дождь на Елисея знаменует начало затяжных дождей.

В этот день было принято освящать одежду и дома. Крестины в этот день были особенными – считалось, что крещенный 27 июня человек будет удачливым, Бог его будет хранить.

Всемирный день рыболова

Начиная с 1985 года, ежегодно 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства. Праздник установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 года в Риме.

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Рыбалка – одно из самых массовых увлечений человечества. Кто хоть раз побывал на водоеме с удочкой, насладился чистотой, ни с чем несравнимой радостью общения с природой и поймал первую в своей жизни рыбу, тот этого не забудет никогда.

Процесс ловли рыбы настолько увлекателен, что со временем у новичков он нередко перерастает во всепоглощающую страсть.

Приметы на 27 июня

Если много комаров, то будет хороший урожай ягод, а мошки – на грибы.

Вороны каркают – на непогоду.

Воробьи утром купаются в пыли – после обеда будет дождь.

Журавль гуляет в поле – на потепление.

Северо-западный ветер – к дождю и ненастью.

Ветер с востока – к болезням.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя одевать новую одежду, чтобы она не принесла своему хозяину несчастий.

Также не стоит носить чужую одежду, доставшейся в дар или в наследство.

Ругань и сквернословие запрещены, постарайтесь разрешить конфликты путем мирных переговоров.

Запрещено употреблять алкоголь – это может привлечь нечистую силу.

Избегайте переедания, в этот день лучше отдать предпочтение лечебному голоданию.

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