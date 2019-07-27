Приметы и праздники 27 июля 2019: что нельзя делать

27 июля 2019 года празднуют день сони в Финляндии, день работников торговли и фестиваль Дни Средневековья в Сан-Марино.

Также отмечают День памяти преподобного Стефана Махрищского, День памяти погибших за независимость Вьетнама. Приметы в этот день могут подсказать, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

День памяти преподобного Стефана Махрищского – он был другом преподобного Сергия Радонежского. Родом из Киева. Принял монашество в Киево-Печерском монастыре. Вследствие усиления гонений на православных со стороны католиков удалился в местечко Махрище, где основал обитель в честь Святой Троицы. Ненависть владельцев земли заставила его вновь начать скитания. Вернувшись в Махрищскую обитель, он учредил общежитие, где и умер в 1406 году.

Стефан Махрищский Азбука веры

День сони в Финляндии – ежегодно празднуется 27 июля. Это событие пришло из Средневековья вместе с легендой о семерых христианах, которые проспали почти 200 лет в пещере, спасаясь от гнева римского императора. Древний обычай перерос в праздник. Традиционно героем дня становится самый ленивый и любящий поспать житель города, которому принародно дают заряд бодрости, бросая в воды морской гавани.

День сони в Финляндии Felice

День работников торговли – отмечается в Украине, России и Беларуси каждую четвертую субботу июля. Распространяется и на работников интернет-магазинов.

pixabay Торговля

Дни средневековья в Сан-Марино – этнический фестиваль. Он проходит каждый год в конце июля и длится три дня. Жители города переодеваются в костюмы той поры, устраивают состязания знаменосцев, игры, соревнования по стрельбе из арбалетов.

Дни средневековья в Сан-Марино biletik

День памяти погибших за независимость Вьетнама – граждане страны занимаются благоустройством военных кладбищ. Семьям героев дарят подарки, в том числе выделяются и денежные пособия. В этот день местные жители отдают дань памяти и воздают почести тем, кто погиб или пострадал в разных войнах, участником которых был Вьетнам. При этом, бесспорно, одной из самых страшных войн по количеству жертв была война 1957-1975 годов, которая началась как гражданская в Южном Вьетнаме, а затем в неё был втянут Северный Вьетнам, позднее получивший поддержку КНР и СССР, а также США и их союзники, выполнявшие обязательства по защите дружественного им Южного Вьетнама.

Вьетнам ruspekh

Приметы 27 июля

Ярко-красное солнце на восходе прячется за облаками – будут дожди.

Сухая погода – к теплой осени.

Чайки плавают в водоемах – будет хорошая погода.

Дождливый день – еще неделю будет лить.

Глухой гром – к тихому дождю, громкий – к ливню.

Что нельзя делать 27 июля

В день Стефана Махрищского нельзя вести переговоры и развивать деловые связи, иначе сделка может сорваться.

Нельзя выбрасывать остатки со стола, лучше отдать нуждающимся, заняться благотворительностью.

Кто родился 27 июля

Николай Костер-Вальдау – датский актер (1970 г. р.). Дебютировал в театре в роли Лаэрта в постановке трагедии Шекспира "Гамлет". В 2001 году сыграл роль мастер-сержанта Гэри Айвена Гордона в фильме "Чёрный ястреб". Популярность принесла роль Джейме Ланнистера в популярном сериале "Игра престолов".

Николай Костер-Вальдау instagram/nikolajwilliamcw

Джулиан Макмэхон – австралийский актер (1968 г. р.). Известен ролью Коула в сериале "Зачарованные", доктора Кристиана Троя в "Части тела", "Фантастическая четверка" – доктор фон Дум.

Джулиан Макмэхон Rock Cafe

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июля 2019 года некоторым знакам Зодиака следует приготовиться, поскольку день в субботу будет не из легких.

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