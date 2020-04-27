Приметы и праздники 27 апреля: что нельзя делать в этот день

Мария Дидык Праздники 23:57, 27.04.2020 Обновлено: 00:12, 28.04.2020

27 апреля 2020 года православные христиане чтят память Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

День памяти Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия

Антоний, Иоанн и Евстафий - православные христиане, убитые в Великом княжестве Литовском в 40-х годах XIV века. Первоначально почитались в Беларуси и Литве, а в 1374 году, после принесения частиц их мощей в Константинополь, были канонизированы константинопольским патриархом Филофеем.

Приметы 27 апреля

  • Если воронье под тучи сбивается - быть морозу, а если сидит стая на земле - к оттепели.

  • Если вороны садятся на ночлег кто как: кто в одну сторону головой, кто в другую - значит ночь будет безветренная, теплая.

  • Ворона кричит на полдень - к теплу, на север - к холоду, ходит разинув рот - перед грозой.

Что нельзя делать 27 апреля

  • Нельзя употреблять алкоголь.

  • Не стоит ходить на рыбалку или охотиться.

  • Есть поверье, что 27 апреля нельзя мыться.

  • Запрещаются работы по саду и огороду.

  • Нельзя отказывать людям в просьбах.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

Комментировать
Lady Праздники

Смотрите также

"Покупал вдвое дешевле, а продавал втридорога": в сеть слили новые "пленки Ермака"

Ехала пьяной? Что известно о депутате Киевсовета Костенко, которая угодила в скандал с полицией

Искали вертолетами: на Харьковщине нашли мертвой пропавшую 6-летнюю девочку

Зробили их разом: Кабмин запретил украинцам выезжать за границу на работу

Чому не працюють ринки? Як торгова мафія знищує фермерство