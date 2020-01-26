Приметы и праздники 26 января: что нельзя делать в этот день

26 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. Так, празднуют Международный день таможенника и Международный День без интернета.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Международный день таможенника

Ежегодно 26 января во всем мире отмечается Международный день таможенника — профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты. В ноябре 1952 года вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994 году получившего свое нынешнее название — Всемирная таможенная организация, ВТАО.

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Международный День без интернета

Главная цель данного праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в "реальном" мире, общаться с другими людьми исключительно "вживую" или посвятить его своему любимому хобби.

pexels.com

Приметы 26 января

Кто лежит на печи 26 января - болеть не будет. Кто на улицу выйдет - встретит лихорадку.

Вокруг Луны 26 января виден круг - будет метель.

Лес шумит - жди тепла.

В лесу 26 января трещат деревья - скоро ударят сильные и продолжительные морозы.

Собака спит возле будки - жди оттепели. Если дремлет, свернувшись в клубок - холода продержатся еще долго.

Если под окном щебечет синица - примета к тому, что стоит ждать ранней весны.

pexels.com

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