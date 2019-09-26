Приметы и праздники 26 сентября: что нельзя делать

26 сентября для Украины и всего мира – насыщенный день на праздники и памятные даты. Среди международных стоит отметить День борьбы за ликвидацию ядерного оружия.

Также отмечают Всемирный день контрацепции, Европейский день языков и Всемирный день моря. В Украине: годовщина стрельбы в "Караване" (2012) и годовщина взрывов складов боеприпасов в Калиновке (2017). Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Праздники 26 сентября

Годовщина стрельбы в "Караване" (2012)

"Караванский стрелок" – Ярослав Мазурок Фото: ТСН из базы МВД Украины

26 сентября 2012 года в киевском ТРЦ "Караван" покупатель застрелил троих охранников, а четвертого тяжело ранил, после чего скрылся. За помощь в розыске преступника обещали вознаграждение в 100 тысяч гривен. Подозреваемым оказался уроженец Львовской области, 38-летний Ярослав Мазурок. Искали стрелка полтора месяца, пока 7 ноября не нашли его тело. Как стало известно, Мазурок застрелился. В апреле 2013 года дело о "караванском стрелке" закрыли.

Годовщина взрывов складов боеприпасов в Калиновке (2017)

26 сентября 2017 года на военных складах в Калиновке (Винницкая область) вспыхнул пожар, после чего в воздух взлетело 32 тысячи тонн снарядов, среди которых были ракеты РСЗО "Смерч", "Ураган" и "Град". Огонь тогда охватил 10% территории складов. А в близлежащих районах прошла самая большая эвакуация за всю историю независимой Украины – 30 тысяч людей, жизнь которых была под угрозой, так как осколки падали с неба прямо на дома.

Взрывы в Калиновке в ночь на 27 сентября Фото: Роман Петушков / Facebook .

Позже оказалось, что некоторым жителям больше некуда было возвращаться: семь зданий выгорели дотла, сотни – были без крыш, окон и дверей. Военные называли причиной взрывов – диверсию, поскольку погода тогда была дождливая, а простое возгорание произойти не могло.

22 ноября военная прокуратура Центрального региона Украины сообщила, что причиной катастрофы стала служебная халатность одного из сотрудников, который допустил, чтобы работники частного предприятия переместили на стратегическом объекте легковоспламеняющиеся предметы в запрещенную зону, где хранились боеприпасы к танковым пушкам. Виновный был привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 2465 грн.

День борьбы за ликвидацию ядерного оружия

День борьбы за ликвидацию ядерного оружия Фото: pixabay (иллюстрация)

Праздник был учрежден в декабре 2013 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Главная цель – для безопасности на планете привлечь внимание мира к необходимости глобального ядерного разоружения, а также информировать общественность о преимуществах этого процесса.

Всемирный день контрацепции

День контрацепции Фото: pixabay

Праздник был учрежден по инициативе организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья и проблемами планирования семьи, 26 сентября 2007 года. Цель – снижение высокого уровня незапланированных беременностей и абортов. В этот день по всему миру проходят различные мероприятия, имеющие непосредственное отношение к Всемирному дню контрацепции.

Европейский день языков

Европейский день языков - официальная эмблема FUEN: Federal Union of European Nationalities

Совет Европы при поддержке ЕС учредил этот праздник в 2001 году, с целью поддержания языкового разнообразия, двуязычия каждого европейца, развития преподавания. Сегодня в институтах Евросоюза равноправно используются 24 языка: английский, болгарский, венгерский, греческий, датский, ирландский, испанский, итальянский, латышский, литовский, мальтийский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, румынский, словацкий, словенский, финский, французский, хорватский, чешский, шведский, эстонский.

Всемирный день моря

День моря (иллюстрация) Фото: pixabay

Один из международных праздников в системе ООН, который отмечается с 1978 года по решению Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации. Цель – привлечь внимание общества к ущербу морям и океанам из-за чрезмерно высокого уровня ловли рыбы, загрязнения водоемов и глобального потепления. Важные задачи — повышение экологической безопасности морских перевозок, предупреждение загрязнения морской среды, сохранение биоресурсов и борьба с браконьерством.

Приметы 26 сентября

Красная луна – к ветряной погоде.

Дождь – к хорошему урожаю.

Все грачи на юг улетели – к скорому снегу.

Куры линять начали – к теплой зиме.

Пузырьки на воде в канавах появились – к ненастью.

Что нельзя делать 26 сентября

В этот день нельзя оставлять не убранным урожай с огорода, играть свадьбы и свататься, а также гадать с зеркалом.

Кто родился 26 сентября

Петру Порошенко – 54 Фото: Facebook Петра Порошенко

Пятый президент Украины, пришедший к власти после Революции Достоинства с 7 июня 2014 по 20 мая 2019-го. Государственный и политический деятель, предприниматель, юрист, народный депутат Верховной рады Украины IХ созыва с 29 августа 2019 года, председатель партии "Европейская солидарность".

Главные достижения на посту президента: введение безвизового режима между Украиной и ЕС, усиление обороноспособности, реформа вооруженных сил, поставки летального оружия из США в Украину, создания единой поместной церкви, продолжение режима санкций против России.

Олег Басилашвили Фото: Facebook / Goga Abulashvili

Советский и российский актер, общественный деятель, Народный артист СССР, лауреат Государственной премии им. братьев Васильевых, народный депутат России с 1990 по 1993 год. Самые известные роли: Воланд – "Мастер и Маргарита", Юрий Григорьевич Самохвалов – "Служебный роман", Андрей Павлович Бузыкин – "Осенний марафон", Платон Рябинин –"Вокзал для двоих", Семен Кузнецов – "Курьер", генерал Мизинов – "Азазель" и многие другие.

Николай Тимофеев (48 лет)

Николай Тимофеев – Stagoranovich Фото: Тwitter / nikolatimofeev

Российский певец, композитор, автор песен. Получил популярность в качестве участника группы "Дискотека авария", из которой ушел в 2012 году ради сольной карьеры. Является режиссером собственных клипов, потому что их никто не снимает. В 2013 году появился перед публикой под псевдонимом Stagoranovich. В сентябре 2019 года во время выступления объявил себя гомосексуалистом.

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