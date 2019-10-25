Приметы и праздники 26 октября: что нельзя делать

26 октября православные празднуют День святого Дмитрия и почитают память мучеников Карпа, епископа Фиатирийского, диакона Папилы, его сестры Агафоники и мученика Агафодора.

Также – празднование Иверской иконы Божьей Матери. День ангела отмечает Дмитрий. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

Праздники 26 октября

День святого Дмитрия Солунского

Святой Дмитрий был сыном римского проконсула в Салониках, занимал военный пост — был местным военачальником, в обязанности которого входило защищать город от набегов "варваров". За свою христианскую деятельность он был убит, а тело отдали на растерзание диким зверям. Вскоре был канонизирован, как святой великомученик, а его мощи стали святыней.

День памяти мучеников Карпа, Папилы и Агафодора

День памяти мучеников Карпа, Папилы и Агафодора Успенский храм

Святой Карп был родом из города Пергама в Малой Азии. Его поставили епископом Фиатиры. К Карпу приходило множество людей, которые укреплялись в вере и принимали крещение.

Празднование Иверской иконы Божьей Матери

Иверская икона Божьей Матери Азбука веры

Эта православная икона почитается как чудотворная. На ней изображена Дева Мария с младенцем. Оригинал иконы находится в Иверском монастыре в Греции.

Приметы 26 октября

Петух вечером закукарекал – к перемене погоды.

Петухи рано утром запели – к потеплению.

Облака быстро по небу бегут с юга – к непогоде.

Солнце восходит из-за туч – к перемене погоды.

Облака красного цвета – к дождю.

Облака с юга идут – к порывистому ветру.

Что нельзя делать 26 октября

В этот день категорически запрещено ругаться и сквернословить, заниматься рукоделием и работать по дому.

Кто родился 26 октября

Хилари Клинтон (72 года)

Хилари Клинтон Twitter Хилари Клинтон

Американский политик, член Демократической партии. Первая леди Арканзаса, первая леди США, сенатор от штата Нью-Йорк. Государственный секретарь США. Кандидат в президенты США на выборах 2016 года от Демократической партии.

Как сообщал OBOZREVATEL, скоро в мире будут отмечать один из самых страшных праздников – Хэллоуин. Узнать историю и традиции можно в нашем материале. Также были названы самые популярные костюмы на праздник.

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