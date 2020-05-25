Приметы и праздники 26 мая: что нельзя делать в этот день

26 мая 2020 года в народе отмечают День Лукерьи Комарницы. В православном церковном календаре это дата почтения памяти двух святых по имени Гликерия: мученицы Гликерии Ираклийской и праведной Гликерии Новгородской.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

День Лукерьи Комарницы

Фото: rsute.ru

Народно-христианский праздник Лукерья Комарница отмечается 26 мая. Этот день имеет огромное количество народных примет, которые сохранились до нашего времени. В старину его называли по-разному: Лукерия, Гречишница, Лукошница, Комарница, Лушка.

Также 26 мая православная церковь почитает память двух святых дев, которых звали Гликерия.

История

Если верить истории, данный праздник пошел от мучениц Гликерия, которые жили во втором веке. Гликерия Ираклийская жила в Троянополе во время гонений на христиан при императоре Антонине. Она рано стала сиротой. Нашла утешение в христианском храме, куда ходила ежедневно. За веру в Христа местный правитель Савин приказал избить девушку камнями и запереть в темнице.

Святая Гликерия Ираклийская Фото: logoslovo.ru

Вторая святая, которой посвящен этот день – Гликерия Новгородская. Она умерла молодой. Через полвека после смерти девушки, в 1572 году, ее нетронутое тленом тело извлекли из земли. После торжественного положения останков в церкви святых Флора и Лавра возле них в тот же день начались чудесные исцеления.

Святая Гликерия Новгородская Фото: blogspot.com

Приметы на 26 мая

Фото: vikna.if.ua

Если на Лукерью появились комары – примета к тому, что хорошая погода установится.

Много комаров – будет много грибов.

Ласточки и стрижи 26 мая летают по небу в большом количестве – скоро наступят теплые дни.

Если комары на Ликеру показались – уродят ягоды.

Крупные комары появились – год будет очень удачным.

Что нельзя делать 26 мая

Фото: familyeducation.com

На Лукерью нельзя убивать комаров, считалось, что на место одного убитого придут сотни новых.

Не стоит в этот день плакать.

Нельзя отдавать свои вещи, с ними вы отдадите свою удачу.

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